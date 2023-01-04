新冠確診喉嚨痛　藥劑師話你知喉糖藥性成分　醫生提醒吃太多喉糖會刺激喉嚨 (12:47)

至於另一種特快靈成分的喉糖，本身有止痛、消炎及麻醉作用，因此若果嚴重喉嚨痛，這款喉糖會減輕痛楚，但要有藥劑師監管下售賣。

家庭醫生鄭志文提醒，吃太多喉糖會刺激喉嚨，部分人亦會引起腸胃不適。

崔俊明講解喉糖主要分幾大類：

．無藥效成分──這類喉糖無藥效，部分有蜜糖或香草成分，以達到潤喉功效。本身因為甜，含在口會容易分泌口水，崔俊明表示，與飲水功效相若；

．得果定（Dequadin）含有地喹氯銨（Dequalinium chloride），可抑制微生物包括細菌生長，可紓緩口腔及咽喉感染，但未有證據顯示可抑制病毒

．使立消（Strepsils）含戊間甲酚（amylmetacresol）和2,4-二氯苯乙醇（2,4-dichlorobenzyl alcohol），同樣有助抑制普通細菌，紓緩口腔及喉嚨感染，未有證據可抑制病毒

．特快靈（Difflam）含benzydamine HCI，有止痛、消炎及麻醉作用，需要有藥劑師監管售賣

醫生：勿濃鹽水漱口、含薑片

崔俊明表示，部分喉糖賣斷市，呼籲市民不用爭相搶購，若要滋潤喉嚨，飲蜜糖也可以，另外用溫和鹽水漱口有助將病毒沖走，對紓緩喉嚨痛也會有幫助。

鄭志文亦提醒，雖然鹽水有用，但市民切勿用太濃鹽水，更不要搽白花油甚至含一片薑在喉嚨，因這些做法會刺激喉嚨本身有的傷口，痛感或蓋過喉嚨痛，弄巧反拙。另外，不宜吃辛辣或刺激食物，最好是飲暖水或凍水紓緩痛楚。

藥劑師：藥物、喉糖會過期 不應囤積

崔俊明又提醒市民，藥物、喉糖會過期，毋須囤積，應留給有需要的人；若家中已有藥物儲備，有需要時可分享給其他患病的親友。

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