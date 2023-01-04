發燒、喉嚨痛無藥怎辦？醫生教溫水洗澡、含白飯、吃雪糕紓緩【附發燒、喉嚨痛紓緩方法】 (12:09)

本港新冠疫情再度嚴峻，加上市面退燒止痛藥缺貨，市民一旦確診，出現發燒、喉嚨痛，家庭醫生林永和接受明報電子平台組訪問，教藥物以外的其他紓緩方法。林永和表示，最近有新冠病人感到發冷，不斷添衣，探熱才知體溫達攝氏39度高燒。他提醒，即使發冷也應先探熱，因感覺「會騙人」，若發燒應用方法降溫，而非再加穿衣服。相關熱點：新冠確診喉嚨痛 藥劑師話你知喉糖藥性成分 醫生提醒吃太多喉糖會刺激喉嚨
發燒紓緩方法:
．溫水（約30度）洗澡或浸浴，可助帶走熱量
．喝水幫助身體降溫，也可預防脫水
．把浸濕的毛巾敷在額頭和手腕上，開小風扇，助排走熱量
．穿著輕盈寬鬆的綿質衣物
．勿穿多件衣服或蓋被焗汗，以免更難降溫
．感到發冷應先量度體溫，勿胡亂添衣
喉嚨痛紓緩方法:
．使用含消毒成分的漱口水或鹽水漱口
．可吃喉糖紓緩不適
．含一啖白飯，當喉糖含着，因白飯有黏稠，可覆蓋喉嚨傷口，阻隔空氣或食物殘渣的刺激
．不要用力將痰咳出來，反會弄傷喉嚨
．若咳時勿太用力，易扯到喉嚨傷口
．可飲暖水
．若沒有氣管敏感，可吃啫喱或雪糕幫助紓緩喉嚨痛
現時買藥物難，市民可能會選購複方藥，即一種藥物含有多種成分，合併治療不同病症。林永和提醒，病人如可以最好買單一配方，而非複方藥，尤其長者，因為部分複方藥成分未必合用，亦可能有副作用。