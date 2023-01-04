發燒、喉嚨痛無藥怎辦？醫生教溫水洗澡、含白飯、吃雪糕紓緩【附發燒、喉嚨痛紓緩方法】 (12:09)

發燒紓緩方法:

．溫水（約30度）洗澡或浸浴，可助帶走熱量

．喝水幫助身體降溫，也可預防脫水

．把浸濕的毛巾敷在額頭和手腕上，開小風扇，助排走熱量

．穿著輕盈寬鬆的綿質衣物

．勿穿多件衣服或蓋被焗汗，以免更難降溫

．感到發冷應先量度體溫，勿胡亂添衣

喉嚨痛紓緩方法:

．使用含消毒成分的漱口水或鹽水漱口

．可吃喉糖紓緩不適

．含一啖白飯，當喉糖含着，因白飯有黏稠，可覆蓋喉嚨傷口，阻隔空氣或食物殘渣的刺激

．不要用力將痰咳出來，反會弄傷喉嚨

．若咳時勿太用力，易扯到喉嚨傷口

．可飲暖水

．若沒有氣管敏感，可吃啫喱或雪糕幫助紓緩喉嚨痛

現時買藥物難，市民可能會選購複方藥，即一種藥物含有多種成分，合併治療不同病症。林永和提醒，病人如可以最好買單一配方，而非複方藥，尤其長者，因為部分複方藥成分未必合用，亦可能有副作用。