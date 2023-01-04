港人外遊或要新冠核酸陰性證明　一文看檢測資訊 (09:24)

港人外遊或要取得新冠病毒核酸檢測陰性證明，本文整理全港自費核酸檢測資訊，包括85個社區檢測中心及檢測站、多間政府認可本地醫療檢測機構，以及在機場檢測。
1.社區檢測中心/檢測站
社區檢測中心/檢測站為市民提供自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。社區檢測中心及檢測站名單
合資格使用者：
‧3歲或以上
‧持有效香港身分證、香港出生證明書或其他有效身分證明文件（包括香港居民和非香港居民）
‧沒有病徵
需要出示：
‧身分證明文件正本
‧可接收短訊的流動電話
‧就出行用途，需帶備前往目的地需要的證件，如回鄉證、護照或其他旅行證件，以便將證件號碼列載於檢測結果證明
參加檢測方法：
‧可預約（連結）或即場登記
收費：
‧「標準自費服務」收費上限為150元（24小時內收到結果證明）
‧「特快自費服務」收費上限為240元（12小時內收到結果證明）
如市民無另行要求，自費檢測會採用「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。市民亦可按自身需要，例如符合外遊目的地的入境管制要求等，選擇以「鼻腔拭子」、「鼻咽拭子」或「咽喉拭子」等其他方式採樣進行檢測。
付款方法：
‧現金或非接觸式付款方式，包括八達通、手機或信用卡（留意社區檢測站不會接受現金）
2.港府認可本地醫療檢測機構
港府認可的本地醫療檢測機構有提供核酸檢測連報告的服務，收費及結果通知時間不一，市民可循機構名單（按此），進入機構網站了解詳情。
3.香港國際機場旅客新冠病毒檢測服務
香港國際機場非禁區範圍設兩個地點，為離港旅客提供新冠病毒檢測服務，以配合旅客外遊所需的核酸檢測結果，機管局建議旅客提早預約相關服務。Prenetics檢測費用為399元（RT-LAMP測試）／499元（RT-PCR測試）；萊佛士醫療集團檢測費用為388元。【詳情】