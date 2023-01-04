港人外遊或要新冠核酸陰性證明　一文看檢測資訊 (09:24)

1.社區檢測中心/檢測站

社區檢測中心/檢測站為市民提供自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。社區檢測中心及檢測站名單

合資格使用者：

‧3歲或以上

‧持有效香港身分證、香港出生證明書或其他有效身分證明文件（包括香港居民和非香港居民）

‧沒有病徵

需要出示：

‧身分證明文件正本

‧可接收短訊的流動電話

‧就出行用途，需帶備前往目的地需要的證件，如回鄉證、護照或其他旅行證件，以便將證件號碼列載於檢測結果證明

參加檢測方法：

‧可預約（連結）或即場登記

收費：

‧「標準自費服務」收費上限為150元（24小時內收到結果證明）

‧「特快自費服務」收費上限為240元（12小時內收到結果證明）

如市民無另行要求，自費檢測會採用「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。市民亦可按自身需要，例如符合外遊目的地的入境管制要求等，選擇以「鼻腔拭子」、「鼻咽拭子」或「咽喉拭子」等其他方式採樣進行檢測。

付款方法：

‧現金或非接觸式付款方式，包括八達通、手機或信用卡（留意社區檢測站不會接受現金）

2.港府認可本地醫療檢測機構

港府認可的本地醫療檢測機構有提供核酸檢測連報告的服務，收費及結果通知時間不一，市民可循機構名單（按此），進入機構網站了解詳情。

3.香港國際機場旅客新冠病毒檢測服務

香港國際機場非禁區範圍設兩個地點，為離港旅客提供新冠病毒檢測服務，以配合旅客外遊所需的核酸檢測結果，機管局建議旅客提早預約相關服務。Prenetics檢測費用為399元（RT-LAMP測試）／499元（RT-PCR測試）；萊佛士醫療集團檢測費用為388元。【詳情】