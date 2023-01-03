錄178宗中毒個案因自行斷症買藥服　中毒中心提醒勿重用舊處方【話你知中毒後臨牀病徵】 (15:38)

新冠確診個案回升，預約醫管局指定診所或遙距診症經常滿額，市民可能會嘗試自行在藥房買藥，但市面上退燒止痛藥和傷風感冒藥等缺貨，暢銷牌子更加一粒難求，或要選擇其他藥物。香港中毒諮詢中心提醒市民，近年收到中毒呈報個案中，178宗與自行藥療有關，中毒者年齡最少只有7歲，最大年紀是86歲。大部分個案要送院，當中十分之一更要入深切治療部，亦有9宗致命個案。自行藥療是指自行診斷自身的病症或症狀後，使用醫藥產品對其作出治療。