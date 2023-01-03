錄178宗中毒個案因自行斷症買藥服　中毒中心提醒勿重用舊處方【話你知中毒後臨牀病徵】 (15:38)

新冠確診個案回升，預約醫管局指定診所或遙距診症經常滿額，市民可能會嘗試自行在藥房買藥，但市面上退燒止痛藥和傷風感冒藥等缺貨，暢銷牌子更加一粒難求，或要選擇其他藥物。香港中毒諮詢中心提醒市民，近年收到中毒呈報個案中，178宗與自行藥療有關，中毒者年齡最少只有7歲，最大年紀是86歲。大部分個案要送院，當中十分之一更要入深切治療部，亦有9宗致命個案。自行藥療是指自行診斷自身的病症或症狀後，使用醫藥產品對其作出治療。
中毒諮詢中心發表報告稱，在2019至2021年期間，衛生署錄得365宗中毒個案的呈報，當中252宗懷疑或證實與有毒物有關，其中178宗是與自我藥療有關的個案，即並非由合資格的醫療專業人員處方的西藥或中藥。
中毒個案年齡：7至86歲
與自我藥療有關的中毒個案涉及藥物：
- 皮質類固醇—88宗
- 非類固醇消炎止痛藥—76宗
- 西布曲明—27宗
- 中藥—17宗
中毒後臨牀病徵：
- 腎上腺機能不全—56宗
- 心悸／胸部不適—37宗
- 腎功能不全—25宗
- 肝功能異常—20宗
- 腸胃不適—15宗
- 其他症狀如麻痺、精神問題、血糖水平低等—33宗
中毒諮詢中心建議:
- 切勿購買成分不明，以及來歷未明的醫藥產品
- 如舊病復發，切勿重用以往醫生開出的舊處方作治療
- 長期病患者應徵詢醫生意見，避免長期自我藥療
- 如服用西藥或中藥後有不適，應停止服用
- 向持牌中藥商購買中藥
有關自我藥療資訊，可到中毒諮詢中心網頁了解。【附連結】