2023展望｜2023年旅遊再出發　港人最想去哪裏？ (11:13)

● 渴望返「家鄉」日本

．KL女士：太耐無外遊，第一個想去的地方當然是日本，希望可以同朋友一起去跑步、觀光、吃喝。

．黎先生：很掛念日本的食物和風景，懷念旅行的感覺。

．Wing：想去輕井澤，這是東京市近郊較寧靜的地方，可以踏單車去不同景點，隨手拍攝的照片都非常漂亮。輕井澤車站附近更有outlet，可以賞美景又可以購物，寧靜之中帶點熱鬧。

．Sean：上次去日本已是2019年1月，很掛念日本美景美食，移居外地後發現到日本旅遊並不簡單。

．鄔小姐：想去東京，因為有很多有興趣的事物都在東京。想一次過遊覽日本兩個迪士尼，以前只去過樂園。而在日本最深刻的回憶就是現已結業的台場Team Lab，相中為2020年5月到台場Team Lab所拍攝的。

．Eddie：日本去過的地方不多，還有很多地方可以去，大人小朋友都適合，最緊要匯率低。

．Joyce：因為疫情，太久沒有再去，日本是令人很舒服的地方。

．Sunny：香港人當日本是「鄉下」，本身打算2020年去，但因疫情而取消，已買機票本月去日本。

．Peggy：日本地方乾淨舒服，亦是購物天堂，喜歡日本美食。

．陳小姐：想去吃日本菜和玩。

．任小姐：之前一年去三至四次，風景靚、又多好東西吃。

．張同學：未去過，日本風景優美，考慮DSE之後約同學到日本畢業旅行。

．何小姐：之前去過，享受吃東西及購物樂趣。

．林小姐：風景怡人、多美食。

．劉小姐：喜歡當地景色。

．許先生：想去探朋友。

● 想去台灣

．李小姐：很懷念台灣，懷念當地美食，懷念熱鬧夜市、特色食物，想再盡情掃街。上次去是2019年疫情前，那時毋須戴口罩，不過現時戴慣了，如去旅行也不敢不戴，旅途上如中招就麻煩又掃興。

．Tania：新常態的社交距離令人與人的互動減少，所以想去台灣環島感受人情味、欣賞風景、食！

．許女士：想去日本或台灣，無論是食物還是購物，均非常適合港人旅遊。

．李小姐：想過去探台灣朋友，亦掛念台灣美食。

．Cindy：最想去台灣，2014年去過所以原本不算很大興趣，但疫情爆發前與朋友約定去，是時候兌現承諾。

．Jennifer：很想見到男友，跟他相處多些，到不同地方遊玩，過好每一日，留下美好回憶。

．Teresa：可享受當地不同美食和探朋友。

．林小姐：有好朋友移居台灣，想去探望。

● 想去英國

．Jenny：未去過英國，近年不少朋友移居英國，英國是香港以前的宗主國，對香港人生活、文化有很大影響，加上英女王逝世，令人更想去英國感受一下當地氣息。

．徐先生：未去過想見識一下，亦想吃地道的炸魚薯條。

．Vincent：同姊姊、媽媽一起去探望弟弟一家。

．TK女士：探望家人、朋友。

．IT小姐：之前未去過，想探朋友。

● 其他地方

．韓國 Mandy

去過濟州島，很喜歡韓國食物及文化，希望到當地品嚐正宗醬油蟹，春天觀賞櫻花，秋天觀賞銀杏樹。

．泰國 Jessie

泰國離香港近，消費水平低，冬天去可以避寒，更可享受高質素生活。

．泰國 Fion

2020年7月去過，因為有美食，陽光海灘，水清沙幼，感到很放鬆。

．東南亞小島 Lawrence Tai

一個自由、又可以選擇戴口罩與否、不會被強制隔離的地方，同時附近有足夠的自然環境，可以重新見到來自世界各地的笑臉。

．埃及 Lily

埃及是過往出遊過的國家中最令我印象深刻，2007年首次踏足後便念念不忘。埃及的文化歷史令人着迷，給兒子看過幾本關於埃及的書，他對圖坦卡門及木乃伊等很感興趣，希望有天能帶兩兄弟到埃及，親身走進金字塔、觀賞方尖碑碑文，並享受尼羅河郵輪之旅。

．埃及 沈小姐

沒有去過，之前曾收過親友的埃及書籤手信，對這地方感興趣，尤其是藝術文化。預計最快2024年前往，因為想儲更多錢再與朋友一同前往。

．玻利維亞「天空之鏡」烏尤尼鹽湖 April

未去過，由中學開始已下決心要去，很想睇平靜的湖面、廣闊無瑕的天空。

．南美 歐小姐

未去過，疫情前一直想不工作一年去流浪。

．新疆 Eva

喜歡新疆多樣豐富地貌、風土人情、美味原味食物。

．法國 Charlie

未去過，在網上看介紹法國的影片時覺得法國景色很美，充滿文藝氣色，最想去斯特拉斯堡（Strasbourg）。

．法國 王小姐

小時候去過一次，但印象不深，一直覺得法國是很有個性的國家，覺得所有法國人打扮都好「型」。

．瑞典 Winsom

相中的女王頭怪石攝於瑞典的Fårö（法羅島）。2015年時圓夢到北歐旅遊半個月，在瑞典和友人選擇到這個冷門外島，島上景點之一是這個到處是怪石的海岸，親眼看見、觸摸這個女王頭像石，聳立在一片荒漠的海岸邊時，有去了外太空的感覺（記得當時頭頂還突然有戰機高速飛過）。島上還有瑞典導演英瑪褒曼的博物館。疫情期間已給自己許願，如可以旅遊，一定要是一趟長途旅遊！

．德國漢堡 Frances

今年學了德文，想去德國用德文叫漢堡。

．希臘 魏太

夢想去的地方，充滿哲學歷史意義，島嶼美麗。

．葡萄牙 Johnson

之前住香港未有機會去，現時住英國距離縮短，相對方便，天氣亦較暖和。

．冰島 Emma

未去過，想在野外露營，欣賞極光，覺得會是人生不錯的體驗。

．澳洲塔斯馬尼亞 吳小姐

曾於3年半前規劃前往，並已計劃行程，只差預訂酒店，但因疫情一直延遲至今。計劃2024年前往，因擔心當地排華情況，想隔一年再觀察再作打算。

．澳洲 8歲Travis

因為可以去嫲嫲家中游水。

．Snufkin

身在沒有無理防疫限制、不會以言入罪、有免於恐懼的自由的地方，於願足矣。

．有厚雪的地方 E小姐

生在香港這個亞熱帶地方，一直未見過雪，因此去有厚雪的地方旅遊，然後跳進雪堆，是我「人生必做清單」之一。