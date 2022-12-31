內地開關｜英法以色列宣布收緊中國旅客防疫要求　一文看各地入境安排 (15:50)

英國

2023年1月5日起，從中國大陸乘坐直航客機赴英的旅客，登機前須出示48小時的檢測陰性證明，否則不可登機。當局亦會對當中約兩成旅客隨機抽樣進行檢測，以作基因分析監察病毒株變化。

法國

來自中國大陸的旅客（包括直航及轉機旅客），登機前須出示48小時檢測陰性證明，亦須在機上戴口罩。2023年1月1日起對在巴黎戴高樂機場入境的來自中國大陸的旅客抽樣檢測。

日本

從中國大陸出發或7天內曾到訪大陸的人，入境時須接受檢測，陽性須隔離7天。來自大陸航班只可降落成田、羽田、關西、中部4機場。香港航班亦可降落上述4個機場，如果航班機上沒有7天內曾逗留大陸的乘客，亦可直飛新千歲、福岡、那霸機場。

美國

2023年1月5日起，來自中國大陸和港澳的兩歲以上旅客，須出示搭機前48小時核酸檢測陰性證明。過去10日曾到大陸的旅客，若經第三地（包括韓國仁川國際機場、加拿大溫哥華國際機場及多倫多國際機場）轉機到美國，同樣須有搭機前48小時檢測陰性證明。

韓國

2023年1月5日起，來自中國大陸旅客須出示搭機前48小時核酸檢測陰性證明或24小時抗原檢測陰性證明；列中國為「檢疫查驗重點國家」，大陸航班統一降落仁川國際機場，並暫停加班機。1月2日至2月28日，自中國大陸入境的旅客要接受核酸檢測。1月2至31日停發赴韓短期簽證。

台灣

2023年1月1至31日搭乘內地直航航班入境須採檢核酸。

以色列

來自中國大陸的旅客須出示核酸陰性證明。

意大利

所有來自中國大陸的旅客要檢測，並對陽性樣本做基因定序。

西班牙

要求來自中國大陸的旅客持新冠陰性證明，或符合接種足夠新冠疫苗要求。

馬來西亞

要求來自中國大陸的旅客持陰性證明入境，同時會抽取來自中國航班的污水樣本作檢測。

印度

來自中國大陸和香港旅客須出示核酸陰性證明。