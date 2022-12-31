【題外話】網上直播跨年倒數：維港加強版「幻彩詠香江」煙火匯演 (18:00)

線上文藝及體育表演、預熱倒數動畫 展示香港的動感多姿

除夕晚上11時45分起，市民可透過直播觀賞文藝及體育表演。活動由一眾充滿活力的年青表演者，包括國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）﹑香港花式跳繩會成員，以及本地著名鼓樂團「激鼓」獻上。在除夕晚上11時58分起，預熱倒數動畫直播由擊鼓、火舞、音樂演奏等交織而成，展示香港的動感多姿。

維港沿岸觀賞會展幕牆倒數、「幻彩詠香江」加強版煙火匯演

除夕晚上11時59分30秒，巨型倒數時鐘會重現於香港會議展覽中心的玻璃幕牆，與市民一同送舊迎新。

踏入元旦零時零分，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演隨即上演，港島沿岸建築的樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈，會展外牆亦同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。披上色彩繽紛燈帶的天星小輪，亦會伴隨音樂舞動整個海港。市民可安坐家中觀看本地免費電視台、旅發局網站及社交平台的全程直播，一同感受歡樂節日氣氛！

「香港跨年倒數」網上直播

日期：2022年12月31日

香港時間：晚上11:45至2023年1月1日凌晨00:10

網上直播頻道：www.facebook.com/hk.discoverhongkong（facebook）

www.youtube.com/user/hongkong（YouTube）

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