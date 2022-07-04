2022回顧．短片｜回顧法庭審訊、司法界新聞大事記　兩英法官辭任終院　港法治跌出二十大【附相關新聞連結】 (11:46)

●3月：英國因《港區國安法》停派現職法官任職終審法院

3月30日，英國最高法院院長韋彥德（Lord Reed）稱難洗脫《港區國安法》後外界觀感，宣布他和副院長賀知義（Lord Hodge）辭去香港終審法院非常任法官職務。韋彥德稱英國最高法院法官自1997年一直在香港終院履行職務，英國政府一直支持做法，但自國安法生效後，此立場變得愈來愈正反參半……英國最高法院法官在難以洗脫「為背棄參政及言論自由價值的政權背書的觀感」，故不能繼續在香港法院履職。【韋彥德聲明原文】

因國安法 英停派現職法官任終院 外交公署責抹黑 張舉能：緊守司法不變（3月31日）

●5月：司法機構更新《法官行為指引》

司法機構更新《法官行為指引》，認為法官在庭上應避免作「不必要的批評」、不應直接回應批評或受訪等，並提醒法官謹慎使用社交媒體，以免影響公眾觀感或遭「起底」。

法官指引更新 促避作不必要批評 隔18年修訂 張舉能：公眾愈趨關注法官如何履職（5月17日）

●7月：反修例風波清潔工遭磚擲斃 兩少年誤殺罪脫暴動罪成

2019年反修例風波期間，上水北區大會堂外爆發衝突，七旬清潔工遭磚頭擲斃，兩名事發時未成年少年事後被起訴，今年7月在高等法院被陪審團裁定誤殺及有意圖而傷人罪名不成立，暴動罪則以大比數裁定罪成，於8月各判囚5年半。

掟磚案 陪審裁誤殺罪脫暴動罪成 前者一致裁決 後者大比數裁兩人罪成（7月12日）

上水掟磚案 兩青年暴動囚5年半 官讚清障者無名英雄 港警努力蒐證全球最佳（8月13日）

●7月：藏索帶定罪首案 被告上訴終審法院得直

2019年11月2日維園警民衝突，34歲地產經紀涉藏48條索帶，原被裁定一項「管有適合作非法用途的工具」罪成，判囚5個月2周，為首宗管有索帶被定罪的案件。地產經紀就定罪和判刑上訴至終審法院，5名法官一致裁定上訴得直，指出索帶不屬束縛人身類別，不是攻擊性武器，也不是適合作非法進入的工具。判辭指出，若就條文中「非法用途」給予不受限制的詮釋，會令條文下的罪行成為「思想罪行」。

藏索帶定罪首案 終極上訴得直 官：「非法用途」詮釋倘不受限 將變「思想罪行」（7月16日）

●8月：民主派初選案首揭案情 戴耀廷圖實現「真攬炒十步」

47名民主派因「35+初選」，被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪。法庭解禁傳媒報道限制，當中披露控方案情指出，戴耀廷透過初選實現「真攬炒十步」；其他被告則從工會、街頭、國際、議會的「四大戰線」，以圖實踐顛覆國家計劃。

初選案戴耀廷等29人表明認罪 報道解禁 控方指戴發起計劃區諾軒主要協調（8月19日）

●9月：羊村繪本案5人囚19月 出版界擔心「無人知紅線」

香港言語治療師總工會5人因出版《羊村十二勇士》等繪本，被裁定串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪成，各囚19個月，是回歸後刑罰最重的煽動刊物案。有出版社編輯及負責人均認為案件對出版界有影響，稱不知紅線在哪裏。

還押逾年 羊村案5人囚19月 官斥向兒童洗腦 被告：自由受限是否真自由？（9月11日）

稱拘捕時風聲鶴唳 出版界：無人知紅線（9月11日）

●10月：免針紙案政府敗訴 政府不上訴 直接修例賦權廢免針紙

「長洲覆核王」郭卓堅就逾兩萬張涉及警方案件的新冠疫苗醫學豁免證明書（俗稱免針紙）失效，申請司法覆核獲判勝訴，高院法官高浩文裁定醫務衛生局長盧寵茂無權宣布免針紙無效，下令撤銷局方就免針紙失效的決定。判辭質疑當局透過新聞稿宣布免針紙作廢，沒有具體說明權力來源，政府有責任說服法院及找出法律依據；又批評政府以新聞稿宣布政策的辯解猶如玩弄文字遊戲、重寫歷史敘事，是為了遷就訴訟而「扭曲」證供陳述。

政府未有就案件上訴，而是修例賦權宣告7名涉案註冊醫生發出的「免針紙」11月9日起失效。

免針紙案政府敗訴 官：玩弄文字 指官員權力非來自新聞稿 無權宣布失效（10月22日）

輸覆核不上訴 修例賦權廢免針紙 政府最快今宣布14日後失效 湯家驊：填漏洞非輸打贏要（10月26日）

政府引用新規例 宣告七名註冊醫生所發免針紙11月9日起失效（10月26日）

●10月：港法治跌出二十大 評分機構料因國安法

特區政府曾多次引用的世界正義工程（World Justice Project）公布最新全球法治指數，香港今年排名及指標全線下滑，首次跌出全球二十大。

港法治跌出二十大 評分機構料因國安法 細項「秩序和安全」全球第6 政府：證國安法重要 得國際認同（10月27日）

●11月：英狀案上訴被拒 政府提請人大釋法釐清海外律師可否參與國安案 12月人大釋法

律政司向終審法院提出上訴，反對英國御用大律師Tim Owen代表被控《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪的壹傳媒創辦人黎智英抗辯，終院拒絕上訴許可申請，即海外大律師可為黎智英辯護。特區政府其後首次就《港區國安法》提請人大常委會釋法，以釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。至12月30日，人大常委會解釋國安法第14及47條，確認由特首領導的國家安全委員會處理。人大常委重申，港法院審理案件時如要認定「有關行為是否涉國家安全」應取得特首發出的證明書，證明書對法院有約束力。

英狀案上訴被拒 特首建議釋法 李家超：釐清海外律師可否參與國安案 陳弘毅料「回應中央要求」（11月29日）

李家超稱黎案法庭可處理 法庭：等人大 聘英御狀爭議 釋法未列人大常委議程 排期下年9月審（12月14日）

人大釋國安法14條47條 指事涉國安倘法院未問特首 國安委須履責 海外律師問題 法院須聽國安委（12月31日）

●11月：示威中槍男生圖搶警槍罪成囚6年 官斥咎由自取誇大傷勢

綽號「熊仔餅」的男生周柏均，2019年11月11日「大三罷」示威當日於西灣河遭警員開槍擊中腹部，他與另一男生早前被裁定企圖搶劫等罪成，兩人11月30日於區域法院被判囚6年。法官謝沈智慧稱兩被告因企圖搶警槍受傷是「咎由自取」，不接納受傷為減刑理由；又批評辯方誇大周柏均中槍後病況，屬故意誤導法庭，表明即使被告傷勢比警員事主嚴重，亦不構成求情因素。

中槍周柏均囚6年 官：傷勢自招 批辯方誇大病况 無助求情（12月1日）