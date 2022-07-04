保暖｜電熱氈使用宜忌　消委會提醒睡前調校至低溫　氈面最低溫度設定不應逾37℃ (15:33)

電熱氈使用Dos & Don'ts（宜忌）

宜

● 睡前將電熱氈調校至低溫，以免因溫度過高造成皮膚燙傷，尤其是睡前服用感冒藥、飲酒後的人、皮膚對溫度不太敏感的長者

● 留意電熱氈溫度，根據安全標準，於最低溫度設定下，電熱氈的氈面溫度不應超過攝氏37度。

忌

● 勿弄皺或把電熱氈捲曲或摺疊使用，以免損壞內部發熱線或造成散熱不良而引起燃燒。

● 勿將扣針或其他尖銳物件刺入電熱氈，勿讓貓狗等寵物留在氈上，寵物的爪可能會損壞發熱線。

● 3歲以下幼童、行動不便、長期臥牀、對熱不敏感的人不宜使用電熱氈。

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