2022回顧｜3大字典出版社年度字：Permacrisis、Gaslighting、Goblin Mode　反映對危機不安及「後疫情時代」情緒 (10:24)

●Collins字典年度字：permacrisis（長期危機）

意思：長時間的不穩定和不安，由perma（固定、持續）和crisis（危機）組成。（Collins網站字義解釋）

Collins Learning董事總經理Alex Beecroft表示，英國經歷了脫歐、疫情、烏克蘭戰爭、政治動盪、能源危機及生活成本上漲造成的危機後，民眾認為自己生活在持續不斷的危機當中，充滿不確定性和擔憂。

●Merriam-Webster字典年度字：gaslighting（情緒操縱）

意思：廣義上指為了自己的利益嚴重誤導他人的行為或做法；心理學上解作長時間對某人進行心理操縱，導致對方質疑自己的想法、對現實的感知或記憶，通常會導致混亂、喪失信心和自尊，令人情緒或行為不穩，以及對操控者依賴。（Merriam-Webster網站字義解釋）

Merriam-Webster指出，這個詞語與現代形式的欺騙和操縱有關，例如假新聞、人工智能等；亦可引伸指遭人在政治上的謊言誤導。另外，今年2月，《衛報》報道新冠患者康復者出現長新冠徵狀，卻在醫學上被質疑是否與感染新冠有關，《衛報》形容為gaslighting。（詳情可按連結）

●英國牛津大學出版社年度字：goblin mode（躺平模式）

意思：以拒絕社會規範或期望的方式，表現毫無歉意的自我放縱、懶惰及消極的行為。「goblin」英文原意為「妖怪」，是西方一種傳說生物，外形醜陋、形象卑劣。

牛津出版社認為，「goblin mode」一詞正好形容人們在後疫情時代不想回歸正常生活的普遍情緒。Oxford Languages產品總監Katherine Connor Martin說，這個詞語反映，疫情雖然接近結束，但人們仍在努力應對。

2022回顧系列報道：

短片：店舖結業潮 蓮香樓、珍寶海鮮舫、源記甜品 市民懷念香港「舊味道」

短片：食肆批政策朝令夕改生意難做 市民嘆第五波疫情令生活習慣改變

字詞總結2022年 經歷疫情「重生」、「適應」他鄉、學懂「珍惜」、懷抱希「望」

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