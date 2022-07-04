2022回顧｜疫情後「心累了」？臨牀心理學家：不妨躺平一會　學會照顧自己、管理情緒、與身邊人連繫 (10:55)

相關新聞：2022回顧｜3大字典出版社年度字：Permacrisis、Gaslighting、Goblin Mode 反映對危機不安及「後疫情時代」情緒

●Collins字典年度字：permacrisis（長期危機）

Ken認為，permacrisis合適地形容了香港由2019年社會運動、其後3年疫情，以及移民潮，港人接二連三所面對的不安事件。

●Merriam-Webster字典年度字：gaslighting（情緒操縱）

Ken舉例，疫情期間市民雖盡力做好防疫措施，但當其他國家或地區不再強制戴口罩，港人仍會因無戴口罩而被指違反口罩令，甚至被懲罰；而社會運動導致社會分裂，不少年輕人被判入獄；加上出現移民潮，造成人才流失⋯⋯種種均由市民承受，「問題到最後都好似係我哋唔啱」。

●英國牛津大學出版社年度字：goblin mode（躺平模式）

Ken認為，3個年度字之中，globin mode較為正面，因為「當中的意思由self care（照顧自己）出發，唔理其他嘢」，並為自己設下界線（boundary），因為人不可以無了期地滿足別人的期望，「倒不如我咩都唔理，返番去自己度」。他提醒，短期來說，躺平是一個照顧自己的有效方法，但非長遠方案，躺平亦需取得平衡，不能所有事均以躺平心態回應，他說：「躺平本來是一個回應我們心很累的做法，但不可以極端地以此去應對所有事情」，否則會與社會有疏離，「好容易會有depress（抑鬱）」。

學習管理情緒 好好地self care

經歷了社會運動、疫情、移民潮，不少香港人都「心累」了，Ken建議大家學習好好管理情緒，當社會愈來愈荒謬，生活又不如意時，人會感到迷茫、迷失及無力，「chur到個心好累，這時需要將注意力放回自己身上，同時跟身邊的家人和朋友connect」，要學習將控制不到的事情先放下，專注在自己能夠控制的事情。

Ken說，曾有年輕人向他求助，難以忘懷2019年社會運動，「並非要他們忘記」，而是暫時放在一旁，將專注力放回自己身上，recharge（充電），自我調適，由自己出發，人毋須長時間停留在無力感之中。他指出，學習情緒管理是一生的功課，「無論任何年紀的人、在任何狀況、任何時候也可以做」。

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字詞總結2022年 經歷疫情「重生」、「適應」他鄉、學懂「珍惜」、懷抱希「望」

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