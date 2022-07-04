內地開關｜回鄉證申領續期須網上預約　快證5個工作日收$670【一文睇所需文件、相片規格及收費】 (14:02)

回鄉證預約申請或續期注意

●須網上預約

中旅辦證服務已實行全面網上預約，不設現場派籌。市民必須先透過回鄉證網上預約服務辦理預約，再按預約日期到約定的中心領取籌號辦理。70歲或以上長者和未滿3個月的嬰兒，可獲優先網上預約服務，不受籌號已滿額的限制。

●辦證時限及收費

普通件辦證時限預定為12個工作日（首次申領/換領證件︰成人$390、小童$260）；加急證（快證）預定為5個工作日（首次申領/換領證件︰成人$670、小童$540）。一般年滿18歲以上的人士回鄉證有效期為10年；18歲以下有效期為5年。[領證地點]

●所需文件（適用於持香港永久性居民身分證）

1. 網上預約時須先填寫完整的申請人個人信息

2. 近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片一張及該相片的合格檢測證明 [受理通行證相片標準]

3. 有中文姓名的香港永久性居民身分證 [11歲以下小童/非持香港居民身分證要求詳情]

4. 目前持用的回鄉證（換領證件）、香港特區護照（首次申領）

5. 以A4紙雙面複印的所有申請材料一套

註 ：11歲以下小童/非持香港永久性居民身分證所需文件 [詳情]

●相片拍攝要求

．紙質相片尺寸為48 x 33毫米，相片有效區域為40 x 30毫米 [數碼相片檔案規格]

．背景色為純白色，無漸變、陰影、其他人或物體

．保持坐姿端正，雙肩水平，正視照相機，眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒

．頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，露出雙耳，不得化濃妝

．宜穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服

．不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光

．色彩真實，不得對人像特徵，如傷疤、痣、髮型等進行技術處理[不合格相片例子]

紙質相片要求（單位為毫米）：

數碼相片檔案規格要求（單位：像素） ：

（香港中旅證件有限公司）

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