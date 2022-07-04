天氣冷．長者防跌貼士｜起牀站立不宜快　善用工具穿鞋取物件【附跌倒處理注意】 (11:20)

選合適衣履 宜坐着穿褲

長者應揀選稱身衣物，避免太長太闊。鞋底宜採用防滑物料，若鞋底已被磨至光滑就應更換，避免穿拖鞋外出。一些要求一定平衡能力的動作，例如穿褲子，宜坐着做。

量力而為 善用輔助器具

‧ 勿高估自己能力，轉移姿勢如起牀或站起來，動作宜慢不宜快

‧ 善用輔助工具如長柄取物夾、長柄鞋抽和穿襪器，方便提取物件

‧ 助行器如助行架、四爪叉、枴杖等，有助支撐身體

提防家居環境陷阱

‧ 選擇穩固及合適高度的座椅，椅子最好設有扶手以助站立

‧ 清除地面雜物，保持通道暢通，宜拆掉門檻或貼上提示防滑貼

‧ 安裝夜明燈確保照明充足，開關掣設於方便長者的位置

‧ 浴室鋪上防滑磚，浴缸內貼上防滑貼及加置扶手

跌倒後保持冷靜 勿急着移動

一旦長者不慎跌倒，應先保持鎮定，切勿急着移動，並檢視受傷程度。若四肢無恙，可沿地板移至牆邊或穩固的家具，再慢慢扶着家具爬起。有需要應嘗試打電話、按動平安鐘、打開大門或鐵閘並高聲呼救。即使沒明顯創傷，但行動不便或有嚴重痛楚，均有可能是骨折，應盡快求醫。

若想了解更多照顧長者資訊，可瀏覽衛生署和社會福利署網站。