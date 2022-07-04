平安鐘選購注意：一掣式、手表、手機app有得揀　宜先了解收費、操作及支援 (11:41)

5種平安鐘類型：

1. 室內用平安鐘

主機需接駁固網服務，部分服務供應商會提供防水遙控器，方便長者帶着在家中四處走動，洗澡時可置於浴室。

2. 一掣式平安鐘

「一掣式」操作簡單易用，適合經常會外出走動，但對操作機件有困難的長者，按動機件上唯一的按鈕即可求救。室外用平安鐘通常都備有定位服務，讓親友能隨時找出用戶的大概所在地。

3. 平安手表

智能手表型平安鐘同樣能一鍵接通平安鐘服務，方便時常外出的長者使用。手表更設有進階GPS功能，能更準確找出用戶的位置。

4. 平安手機

適合習慣使用大字、大聲、大按鍵傳統手機的長者。機身附設求助鍵，既可作日常手機用途，亦有容易操作的緊急求救功能。

5. 平安app

適合擁有智能手機並操作自如的長者。用戶只要安裝程式到其智能手機上，就可使用平安鐘服務。須留意平安鐘應用程式是否支援手機型號。

選購前須了解操作及收費

除了不同類型的平安鐘之外，市民選購平安鐘時，亦應該考慮遙控器是否防水及防震？系統是否容許支援中心與用戶如使用電話般同時對話，抑或只能如使用對講機般輪流說話？一般需時多久才能回應求助者？如何確保機件電源？有沒有上門維修、更換電池服務？平安鐘服務通常分為月費模式，或一次過付費永久使用服務。繳付月費方面，亦要考慮需否預繳幾個月月費、合約期長短、合約期後簽新約的安排等。

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