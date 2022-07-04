全球百大美女2022一文睇首20位　美模特兒Jasmine Tookes稱冠　曾淑雅、許軼、譚旻萱首入榜【短片睇百大美女完整名單】 (17:22)

美國網站TC Candler選出2022年全球百大美女，美國模特兒Jasmine Tookes稱冠，第二及第三位分別是韓國女團MOMOLAND成員Nancy及BLACKPINK成員Lisa，俄羅斯模特兒Dasha Taran和泰國歌手兼模特兒Sitala則分別列第四及第五位。本港方面，本港藝人曾淑雅（Jumbo）、女團COLLAR成員許軼（Day）及「籃球女神」譚旻萱（Mandy）上榜，分別排41位、62位及68位。【相關報道 ：全球百大美女出爐｜曾淑雅譚旻萱榜上有名 Day@COLLAR排62位】
全球百大美女2022首20位
1. 美國模特兒Jasmine Tookes
2. MOMOLAND成員Nancy（Nancy Jewel Mcdonie）
3. BLACKPINK成員Lisa
4. 俄羅斯模特兒Dasha Taran
5. 泰國歌手、模特兒Sitala
6. 菲律賓混血女星Ivana Alawi
7. 以色列裔模特兒及演員Yael Shelbia
8. 埃及演員及模特兒Mai Omar
9. 韓國女演員、模特兒Nana
10. TWICE台籍成員周子瑜
11. 印尼歌手Lyodra Ginting
12. 以色列女星姬兒加杜（Gal Gadot）
13. BLACKPINK成員Jisoo
14. 伊朗女星Kimiya Hosseini
15. BLACKPINK成員Rose
16. 挪威模特兒Emilie Nereng
17. TWICE日籍成員SANA
18. Vienna Maryce
19. 韓國女團（G）I-DLE內地成員宋雨琦
20. 美國模特兒Halima Aden
全球百大美女2022完整名單【睇片: bit.ly/3WyMaWr】
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