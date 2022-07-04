全球百大俊男2022一文睇首20位　「超人」亨利卡維奪冠　姜濤首上榜排第五【短片睇百大俊男完整名單】 (16:52)

美國網站TC Candler選出「全球百大俊男2022」，英國男星亨利卡維（Henry Cavill）獲選首位，第二位是韓國男團Stray Kids成員鉉辰，第三位是《沙丘瀚戰》男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）。「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）和本港男團MIRROR成員姜濤則分別居第四位及第五位。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong，AK）及呂爵安（Edan）都有上榜，分別排16位、32位和73位。
全球百大俊男2022首20位
1. 亨利卡維（Henry Cavill）
2. Stray Kids成員鉉辰
3. 添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）
4. 基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）
5. MIRROR成員姜濤
6. 路遜拉維斯康（Lucien Laviscount）
7. 防彈少年團（BTS）成員V
8. Vinnie Hacker
9. NI-KI
10. Dean Schneider
11. 防彈少年團（BTS）成員田柾國
12. 積遜莫瑪（Jason Momoa）
13. Austin Palao
14. 緬甸男模Paing Takhon
15. 瑞典YouTuber Felix Kjellberg
16. MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）
17. 英國男團One Direction前成員Zayn Malik
18. Damiano David
19. 肖戰
20. 艾迪斯艾巴（Idris Elba）
全球百大俊男2022完整名單【睇片: bit.ly/3WyMaWr】
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