政府放寬防疫措施　疫苗通行證、檢疫令取消　一文看政府記者會重點【短片】 (17:38)

取消檢疫令，不再界定密切接觸者

‧不再界定密切接觸者或發出檢疫令，確診者的同住家人或密切接觸者可自由出入，毋須強制隔離。衛生署會向他們發出健康措施建議。

‧衛生署將撤銷較早前已發出的檢疫令，現時在住所或檢疫設施進行檢疫的人，明日開始毋須繼續檢疫。政府會安排身處檢疫設施的人離開，並就相關撤銷安排公告刊憲。

‧確診者隔離安排維持不變。政府將適時審視有關安排，特別是無病徵的確診者。

‧政府不再為密切接觸者派發抗疫物資包，但維持為確診者派發抗疫物資包。

取消疫苗通行證

‧抵港者使用的臨時疫苗通行證一同取消。

‧政府將尋求其他針對性措施，繼續推動一老一幼的疫苗接種。

取消所有入境強制核酸檢測

‧劃一所有來港入境旅客的檢測要求，海外、內地、澳門及台灣入境者毋須於抵港後/抵港當天進行強制核酸檢測，改為建議自行快測抗原測試至第五天。

‧所有入境者仍需於登機/來港前24小時內，進行快速抗原測試，或者48小時內核酸檢測。

‧取消強制填寫電子健康申報表安排，但入境者仍可選填電子健康申報表，或保存快測結果照片，或保存核酸檢測報告，以便在政府人員要求時供查核。

取消所有社交距離措施

‧取消限聚令、1.5米餐桌距離、每枱人數上限等措施。

‧只維持口罩令。

記者會其他重點

接種疫苗安排

‧復必泰的二價疫苗、兒童及幼兒配方疫苗，只會優先免費提供香港市民接種。

‧非香港居民須最少留港30日，才可接種復必泰原始病毒株疫苗及科興疫苗，作為加強劑。港府不會為短暫來港的非香港居民免費接種政府疫苗。

醫療服務

‧非符合資格的人，例如非香港居民或旅客，不能使用醫管局的指定診所和遙距診症服務。

院舍檢測安排

‧安老及殘疾院舍的員工維持每日快測及定期核酸檢測。院友每日快測。訪客須持有快測陰性結果。

學校檢測安排

‧小學及幼稚園學童維持每日快測。

社區檢測安排

‧停止每日就住宅樓宇發出強制檢測公告，但社區檢測中心和檢測站會繼續為願檢盡檢的市民提供免費核酸檢測服務。

‧市民如有需要，可自費進行核酸檢測以取得陰性證明。

污水監測

‧繼續在各區採集污水樣本進行新冠病毒化驗。

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