新年食大餐｜衛生防護中心建議：肉類揀低脂　全穀麵包取代酥皮 (10:08)

節日一個接一個，新年可能又會食大餐。衛生署衛生防護中心在facebook提醒，節日食大餐都可以食得健康啲，例如意粉汁可選鮮番茄、南瓜茸或菠菜汁，取代白汁忌廉；全穀麵包可取代酥皮或有餡料包點；肉類可揀低脂類；避開高飽和脂肪、反式脂肪陷阱，預防日後患上心血管疾病風險。
衛生署衛生防護中心指出，飽和脂肪主要來自動物脂肪（例如肥肉、家禽的皮、全脂奶品類、忌廉、牛油等）。植物性飽和脂肪則有椰子油、椰漿、棕櫚油。反式脂肪主要來自使用植物牛油或起酥油製作的烘焙食物（如曲奇餅、酥皮點心等）。
節日食大餐 衛生防護中心建議：
● 正餐以高纖穀物類為主，多菜少肉
● 以鮮番茄、南瓜茸或菠菜汁意粉，取代以白汁忌廉製作的意粉
● 以全穀麵包取代酥皮，或有餡料包點
● 以焯菜、沙律菜，取代以濃味醬汁烹調的蔬菜
● 以較低脂的肉類（如豬柳、牛柳、去皮火雞、魚等），取代豬肋骨、牛扒、雞翼
● 以新鮮水果取代蛋糕甜品
● 避免進食油炸食品（如炸薯條、炸洋葱圈）
● 不要食過量
節日食大餐 實用資訊：
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