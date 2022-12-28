新年食大餐｜衛生防護中心建議：肉類揀低脂　全穀麵包取代酥皮 (10:08)

衛生署衛生防護中心指出，飽和脂肪主要來自動物脂肪（例如肥肉、家禽的皮、全脂奶品類、忌廉、牛油等）。植物性飽和脂肪則有椰子油、椰漿、棕櫚油。反式脂肪主要來自使用植物牛油或起酥油製作的烘焙食物（如曲奇餅、酥皮點心等）。

節日食大餐 衛生防護中心建議：

● 正餐以高纖穀物類為主，多菜少肉

● 以鮮番茄、南瓜茸或菠菜汁意粉，取代以白汁忌廉製作的意粉

● 以全穀麵包取代酥皮，或有餡料包點

● 以焯菜、沙律菜，取代以濃味醬汁烹調的蔬菜

● 以較低脂的肉類（如豬柳、牛柳、去皮火雞、魚等），取代豬肋骨、牛扒、雞翼

● 以新鮮水果取代蛋糕甜品

● 避免進食油炸食品（如炸薯條、炸洋葱圈）

● 不要食過量

節日食大餐 實用資訊：

營養師提醒5飲食貼士：大餐前後注意+消滯方法

消滯 實用資訊︰

中醫消滯4茶飲【附製法】

消滯茶飲｜中醫：適量飲茶消食化積 荷葉山楂焗水飲亦可【附製法】

什麼茶助消化？營養師建議︰綠茶麥茶檸檬水

消滯茶飲：香橙桔子茶、玫瑰洛神花茶、山楂甘草茶【附製法】

消滯湯水：白蘿蔔海帶麵豉湯

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