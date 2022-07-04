內地對外通關｜新冠病毒感染轉「乙類乙管」　一文看1月8日起出入境新措施 (14:02)

●赴內地者上機前48小時核酸檢測 免健康碼

來華人員須在48小時前進行核酸檢測，結果呈陰性者可入境，毋須向駐外中國領使館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性者，應在轉陰後再入境內地。

●抵埗後免核酸檢測 及集中隔離

不再對入境者實施全員核酸檢測及集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。 健康申報異常或出現發燒等症狀的人，由海關進行抗原檢測， 陽 性的輕症或無症狀感染者，可居家隔離或醫學監察。

●取消 國際航班管控

取消「五個一」 （即一間航空公司在一個國家保留一條航線，一周不得超過一航班） 、「一國一策」及客座率限制等國際航班管控措施，分階段增加航班數量，優化航線分佈。簡化機場入境航班處置流程，乘客在機上須佩戴口罩。

● 優化 來華簽證

進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍者來華安排，提供簽證便利。

● 逐步恢復水路客運

優化配套管理措施，保障各類口岸貨運盡快恢復至疫情前水平。調整陸路口岸「客停貨通」政策，逐步恢復陸路口岸客運出入境。逐步恢復水路口岸客運出入境。國際郵輪先開展試點，再逐步放開。

● 有序恢復中國公民出境旅遊

根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本着試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。

（新華網）