字詞總結2022年　經歷疫情「重生」、「適應」他鄉、學懂「珍惜」、懷抱希「望」 (11:22)

轉變 Mandy（20餘歲）

疫情肆虐全球3年，今年愈來愈多國家開關，本港亦放寬入境限制，看到了再次出國旅遊的希望。

轉變 余先生（40餘歲，移英港人）

總括2022年世界發生不少事情：疫情仍然影響全世界、國際間局勢不明朗、中美關係及俄烏戰爭、港人移民潮等。每一件事情，皆令人有新的體會與想法，被動地適應身邊一切的轉變。願新冠疫情得到遏止，國際間關係維持和平，社會安定繁榮。

轉機 麥小姐（40歲）

疫情緩和，港人終於可以去旅行，好多活動終於恢復，全世界陸續重新開關，見到大家經歷過大疫症可以重過稍為正常的生活，覺得欣慰，有轉機出現。希望大家從疫症中有領悟，很多事並非必然，以後更懂得珍惜身邊人和事，珍惜當下，保持正能量！

適應 Johnson（70後，移英港人）

在新的時代留在舊的地方，要重新適應。去到新地方亦一樣，無論生活習慣，社交習慣，都需要適應學習。

適應 何小姐（22歲）

這一年充滿各種轉變有待適應──千禧寶寶初出茅廬；親朋好友各散東西；防疫政策逐漸鬆綁；世界交流迎來復常。

重生 雷先生（90後，移民加拿大港人）

離開香港一年多，感覺所有事物都是重新開始，從認識新環境、新生活，「重生」可以代表我的2022年。

重生 錢先生（32歲）

今年終於逐漸走出疫情，慢慢重回正常生活。香港經過三年疫情「重傷內出血」，希望慢慢重生，揭開新一頁，亦希望大家學懂珍惜，樂觀迎戰未來。

珍惜 Tania（留學英國）

新冠疫情反覆，又有戰爭，周圍發生太多無法控制的事情，所以要把握現在，好好珍惜身邊的人、事、物。

珍惜 歐陽先生（22歲）

防疫措施逐漸放寬，生活開始重回正軌，珍惜與親友見面的機會，珍惜每場得來不易的演唱會，因為沒有人知道是否最後一次。

望 陸志聰（醫管局港島東醫院聯網前總監）

2022年是望穿秋水的一年，每人也許有不少失望，但不能絕望，只要保持盼望，希望總是會來到我們身旁。

望 Lawrence Tai

「望」可以是絕望、希望、守望，太多轉變、太多傷害、覺得生活絕望。希望還在這裏生活的人依然有希望，相互守望，未來不知又會怎樣，望望身邊還有的東西，懷抱希望前行。

克服無常 蘇瑞雯（註冊藝術（表達藝術）治療師）

這一年面對疫情隔離、移民分離、失去停頓，但學習從混亂及無常中，重建生活軌道。

撥開雲霧見青天 葉女士（30多歲）

雖然年初疫情嚴峻，閉關多時，但後半年放緩，防疫政策放寬不少。雖然仍有限制，但見社會氣氛漸見明朗。

喜 Eva（移居內地港人）

又驚又喜地展開新生活。

精彩 陳小姐（70後，移英港人）

移居外地學習到很多新知識，包括學習新菜式、駕駛。

回甘 Emma（35歲，移居瑞典港人）

經歷過黑暗的2020年至2021年，這一年算是有點回甘之味。在瑞典碩士畢業了，香港隔離政策鬆綁，可回港見親人。順境與逆境，都是一場修行。

慣 周萬聰（70後新聞工作者，移英港人）

人到中年，移居到陌生之地，實在難以習慣。但當想到自己和家人，此刻都在復常的世界過正常生活，一切的不習慣，都不足掛齒。

亂 花貓小姐（40歲，移居蘇格蘭港人）

代表了疫情後全球對「回復正常」的生活而引起的短期（如交通、人流管制）及長期（如醫療、教育水平滯後）的影響。這一年還有烏克蘭戰爭、通脹、能源危機、各國之間政治角力、大國內部的矛盾（如美國總統、英國首相之爭）。

無力感 Lily（42歲）

親朋好友移民、各散東西，家人離世，好像沒有什麼可以掌握，唯一掌握到好像是自己的健康，不信疫苗，提高自身免疫力比什麼都重要，希望香港再次重回正軌（至少在所謂的疫情層面上）。

困 Noelle（28歲）

今年仍是被疫情「困」住的一年，很多人因封關而沒法與重要的人見面或道別；因為隔離，生活受到困擾。「困」也有困惑的意思，因為很多地方都選擇了躺平，但經濟也沒有好轉。如何控制才能平衡公共衛生、民生和經濟，是一個難題。希望政府能有長遠考慮，盡快能打破困境。

迷失 譚小姐（90後）

人禍、戰爭、疾病，感到太無奈、無能為力。人生同時到達樽頸位，每天日忙夜忙感覺迷失。

唉 黎先生（30多歲）

很難想像現今仍有戰爭發生，希望世界和平，不要忘記歷史上曾犯過的錯誤。

物是人非 Tiffany（90後）

2022年不少人經歷親朋好友移民，送別他們離開香港後，生活看似如常，但靜下心來卻發現物是人非，只盼望大家之間的感情和回憶可長留心中。

好啲 許女士

今年的香港比去年「好啲」，入境放寬後，起碼心態上不會認為被困在香港，有那麼一點點自由。

無奈 Teresa（70後）

由2019年底新冠疫情爆發開始，世界每個角落的人都受疫症影響，無論是經濟、民生、旅遊、國與國之間的正常往來受不同程度影響，只能希望這場疫症快消失。

停滯 Jenny（20多歲）

新冠疫情持續近3年，香港近期雖然漸漸放寬防疫措施，但不少擾民措施像疫苗通行證、限聚令仍實施，社會彷彿仍然停滯。

哀 陳小姐（22歲）

到2022年疫情已過了一段時間，普遍病情與感冒沒有太大分別，即使確診病徵也很少。但是今年不是因為新冠而去世的人也很多，例如倪匡、安倍晉三等，所以2022年以哀為代表字。

健康 Jennifer

近年自己身體很差，雖然我算樂觀，但都有少許擔心。經過跟朋友交談，知道開心快樂過一天就好，不要想太多，希望身邊家人朋友開開心心。自己怕連累男友，他常跟我說接受現實，最重要過好每一日，不要有遺憾。

藥石亂投 Snufkin（90後，移英港人）

市民根本不害怕疾病本身，而是染病後政府加諸的種種麻煩。防疫遲遲不同國際接軌，搞幾場活動以為可以「復常」，香港回不去了。

唏噓 Sam（55歲）

雖然疫情好轉，但香港經濟仍是一池死水，恐怕一段時間都未能回到以前的好時候。疫情下很多企業及商戶都捱不住要倒閉，連康泰旅行社這些幾十年基業的老字號也要倒閉，街上吉舖多多，處處招租，晚上街上亦少了很多人，怎會不唏噓。

煩躁 IT小姐（70後）

疫情已本土化，全球慢慢正常化，本地仍被要求跟隨混亂的防疫措施，沒有明確清晰的指引領導，令我這位升斗市民心情容易煩躁不安。

提心吊膽 魏太（70後）

曾去國外探望無見兩年的親人，出發前怕封城，回程時做核酸檢測，又怕中招怕熔斷怕入方艙與家人隔絕，未試過旅程如此心慌。

根 謝先生（28歲，移英港人）

2022年離開了根，想要尋找新的泥土，但發現過往的根和未來的泥土都不是自己想要的，有種不想流浪異鄉，但又不想回家的感覺。

悶 許先生（33歲）

因為好多活動停止了，就算重開都與之前差太多。街上過了晚上10時就已好少人，很多大型活動取消了，或有不同限制，就算是七人欖球賽，氣氛也和之前差太多，所以太悶。

攰 林小姐（29歲）

2022年是OT較多的一年，雖然年中升了職，但工作比以前多，責任也多了，好像生活只剩下工作，覺得比較攰。

攰 徐先生（20多歲）

今年工作不太順利，或者要暫時離開，去一趟旅行，回來重新出發。

壓力 Peggy（51歲）

公司合併，工作量大增，工作流程和人事也要適應及學習。

躁 OY Ng（60後）

感覺香港人變得暴躁，各類社交媒體都見到惡毒黑心留言、街頭爭拗，甚至存在於家庭成員、朋友之間……是什麼原因呢？政治因素？移民潮？疫症原因？政府政策？經濟因素？我這些EQ不高的都變得暴躁，只想逃避，想起陳蕾的歌曲《世界與你無關》。

灰 Vincent

在無自由的香港……好灰呀！

不安 TK女士（移居台灣港人）

不安包括內在的人心、外在的局勢。

水逆 Frances（20歲，台灣留學）

今年諸事不順，上月底還因天台工程漏水，家中水浸，捱過了艱辛的一星期。（編按：水逆即「水星逆行」，是網絡潮語，意指運勢不佳）

口罩 任小姐（30多歲）

日日都要戴口罩，什麼時候不用戴？

再見 林小姐（80後）

因身邊不少友好陸續或計劃移民離港。

艱難 Joyce（50歲）

工作和生活也很艱難。

妖 KL女士

香港妖魔當道。

閃 陳先生（50多歲）

一個地方上樑不正下樑歪，上面的人只是會「跟風、擦鞋」，下面的人只顧搜刮錢財，從沒想過市民福祉，還要教導市民互相舉報和互相迫害。教育、文化、醫德開始崩壞，哪會有希望呢？還是「有得閃好閃」。

苟 楊先生（40多歲）

苟着，苟安，苟且，苟延殘喘。

輕鬆 Eddie（70後）

無工作，少了壓力，多了家庭時間，人都輕鬆了（經濟能力在可控範圍內）。

消失的政治 張同學（2023年DSE考生兼末代通識科學生）

通識教師預計DSE不會考政治議題，所以減輕「今日香港」、「現代中國」政治部分的教學比重，感受到學術自由漸收窄。

光陰 E小姐

每年年尾都會感嘆「咁就過了一年」。

爆 Kristy（90後，移英港人）

今年世界發生許多很「爆」的事件，例如世界盃多支球隊爆冷勝出、加密貨幣爆煲、港鐵出現多次嚴重事故、港隊在國際賽事獲獎錯播國歌等。

開心 Travis（8歲）

因為可以去籃球場打籃球。

心情沉重 何小姐（70後）

服務十幾年的工人姐姐返回印尼享受天倫樂，姨甥仔一家移民澳洲……強烈感受到分開的不捨。