煲仔飯｜認識煲仔飯兩大邪惡點　四招食得健康啲 (15:53)

天氣冷或會更想食熱辣辣煲仔飯，不過煲仔飯有兩大邪惡之處，若果真的想食，可參考本文綜合的營養師意見，四個方法相對食得健康一點。
煲仔飯兩大邪惡之處：
● 高脂高鹽──臘腸和潤腸是煲仔飯熱門之選，不過臘腸含肥豬肉，潤腸含豬潤，兩者皆高脂高鹽，每煲臘味煲仔飯熱量逾1100卡路里。排骨、免治牛肉煲仔飯亦多用肥肉烹煮。
● 飯底多油──米飯會吸收肉類油分，加上廚師為免白飯黏底，會在煲底塗油，增加米飯的脂肪含量。
四招食得健康啲：
1. 選低熱量煲仔飯──較低熱量的煲仔飯選擇有滑蛋牛肉、蒸肉餅、北菇蒸雞，雞肉宜去皮吃，平均每煲熱量約800至900卡路里；黃鱔、白鱔、田雞，平均每煲熱量約700卡路里。注意：以成年人每日需要攝取約2000卡路里計算，這些煲仔飯已佔逾三分之一。鱔及田雞亦可能帶有細菌及寄生蟲，食用時要確保已煮熟。相關報道：鳳爪排骨飯達1100kcal 窩蛋牛肉飯700kcal 營養師教煲仔飯邪惡、健康之選
2. 開心Share──與同行的人分享煲仔飯，再配搭健康食物，有助平衡攝取卡路里。
3. 少吃飯焦──飯焦吸入鍋底的油，宜少吃，甚至不吃飯焦，避免吸取過多油分。
4. 加豉油要節制──配搭煲仔飯的豉油為甜豉油，倘若添加分量過多，容易令身體吸取過量鹽及糖分。
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