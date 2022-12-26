節日大吃大喝易食滯　中醫消滯4茶飲【附製法】 (11:26)

1. 洛神花茶

【功效】飯後飲有助消化

【材料】洛神花（新鮮或曬乾）2朵、熱水適量

【製法】洛神花用清水略為清洗，加入熱水沖泡1分鐘，可按個人喜好加入冰糖，或稍為放涼後，加蜜糖調味。花茶可翻沖一兩次，或沖至無味。

【飲用注意】洛神花茶不宜空腹飲用，以免「削胃」，造成胃痛或胃酸倒流。

2. 洛神花山楂茶

【功效】洛神花和山楂有消食導滯作用，甘草中和酸味，脾胃虛寒宜加溫性的生薑，有助中和寒性。

【材料】洛神花（新鮮或曬乾）2至3朵、山楂1至2錢、甘草1至2錢、生薑1至2片、滾水適量

【製法】所有材料放入杯中，加入滾水，焗約15分鐘即成。

3. 山楂橘皮茶

【功效】健脾理氣及消滯

【材料】山楂5錢、橘皮2錢、沸水適量

【製法】山楂與橘皮放茶杯內，沸水沖泡10分鐘，再加入適量蜂蜜飲用。

4. 藿香薄荷茶

【功效】有助紓緩大吃大喝容易引致消化不良、濕重及胃脹口臭的徵狀

【材料】藿香12克、薄荷6克、熱水適量

【製法】藿香和薄荷以熱水浸泡15分鐘，每日一次。

【飲用注意】適合消化不良，胃脹口臭的人；體質虛弱者不宜飲用。

資料來源：明報

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