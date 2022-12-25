實測外遊返港入境流程　Day 0至Day 5做2次核酸、5次快測 (12:41)

．Day 0（抵港日）

記者在香港機場甫落機，過海關前即被安排到機場內的檢測中心進行「檢測放行」核酸檢測。

機場職員要求出示電子健康申報表二維碼，即「綠碼」，及旅遊證件。

職員檢查記者的綠碼及旅遊證件後，派發一個檢測套裝，以及一張繫有綠色頸繩並印有檢測瓶條碼的卡紙，指示記者到指定檢測站進行咽喉拭子檢測。

記者完成檢測後，按指示前往過海關，其間收到由衛生署發出的電郵，指示下載抵港者所需文件，包括臨時疫苗通行證、抵港者須知及「健康檢查記錄表」。抵港者亦可自行到衛生署網站下載。

過海關前機場職員會掃瞄綠色卡紙，之後抵港者可選擇將卡紙放入入境櫃位及e-道前的收集箱，或自行保留。

衛生署規定，除了由機場返回住處，否則抵港者須在獲得衛生署發出的核酸檢測結果後方可外出。而記者於核酸檢測約兩小時後就收到檢測陰性結果。由於政府已取消「黃碼」，因此若抵港者沒確診，疫苗通行證會保持藍碼。

．Day 1（抵港翌日）至 Day 5

記者按照規定，在Day 1至Day 5每天接受快速抗原檢測（RAT），再呈報檢測結果照片及健康狀況至衛生署的電子監察系統。登入時須輸入身分證號碼及健康檢查記錄表右下角的參考編號。（電子監察系統登入步驟）

記者亦按照規定，在Day 2進行強制核酸檢測。抵港者可到社區檢測中心免費接受檢測，或自費到政府認可機構採樣。若檢測結果呈陽性，將與本地個案處理安排一致，包括疫苗通行證會被轉為「紅碼」。

（上述資料截至2022年12月24日，來源：政府「同心抗疫」網站）

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