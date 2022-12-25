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實測外遊返港入境流程　Day 0至Day 5做2次核酸、5次快測 (12:41)

本港自放寬入境防疫規定後，今年聖誕節假期有大批港人外遊。明報電子平台組記者實測外遊返港後的入境流程，記錄由抵港日Day 0開始至Day 5的檢疫安排。海外地區及台灣抵港人士安排

．Day 0（抵港日

記者在香港機場甫落機，過海關前即被安排到機場內的檢測中心進行「檢測放行」核酸檢測

機場職員要求出示電子健康申報表二維碼，即「綠碼」，及旅遊證件。

職員檢查記者的綠碼及旅遊證件後，派發一個檢測套裝，以及一張繫有綠色頸繩並印有檢測瓶條碼的卡紙，指示記者到指定檢測站進行咽喉拭子檢測。

記者完成檢測後，按指示前往過海關，其間收到由衛生署發出的電郵，指示下載抵港者所需文件，包括臨時疫苗通行證、抵港者須知及「健康檢查記錄表」。抵港者亦可自行到衛生署網站下載。

過海關前機場職員會掃瞄綠色卡紙，之後抵港者可選擇將卡紙放入入境櫃位及e-道前的收集箱，或自行保留。

衛生署規定，除了由機場返回住處，否則抵港者須在獲得衛生署發出的核酸檢測結果後方可外出。而記者於核酸檢測約兩小時後就收到檢測陰性結果。由於政府已取消「黃碼」，因此若抵港者沒確診，疫苗通行證會保持藍碼。

．Day 1（抵港翌日）至 Day 5

記者按照規定，在Day 1至Day 5每天接受快速抗原檢測（RAT），再呈報檢測結果照片及健康狀況至衛生署的電子監察系統登入時須輸入身分證號碼及健康檢查記錄表右下角的參考編號。（電子監察系統登入步驟

記者亦按照規定，在Day 2進行強制核酸檢測。抵港者可到社區檢測中心免費接受檢測，或自費到政府認可機構採樣。若檢測結果呈陽性，將與本地個案處理安排一致，包括疫苗通行證會被轉為「紅碼」。

（上述資料截至2022年12月24日，來源：政府「同心抗疫」網站

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