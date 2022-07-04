患流感到私家診所求診比例見兩年新高　醫生：新冠康復再染流感病情或加重 (16:25)

衛生防護中心每星期會收集因流感到私家醫生或普通科門診求診數據，根據衛生防護中心定點監察，12月10日至12月17日過去一周，到私家醫生求診比率每1000個案中，有30.4宗屬於流感，是自2020年11月後新高。家庭醫生林永和今日（23日）接受明報電子平台組訪問提到，過去兩年疫情下，流感個案可說是近乎零，但近月每星期平均約有一至兩個流感個案，而其他醫生亦反映近日明顯多了病人因流感看醫生。

醫生估計近日流感上升，有三個原因：

．天氣冷

．防疫政策放鬆，復常令市民戴口罩沒以往緊張

．外國流感比例增，外遊回港或旅客也可能染病

新冠康復後染流感病情或更重

近日新冠確診個案增加，有市民康復後誤以為自己「百毒不侵」。林永和表示，外國研究數據，曾染新冠病毒再感染流感，病徵可能會較嚴重，他解釋，因新冠病毒影響免疫系統，若再遇流感病毒時或抵抗力沒以往般好。

林永和提醒，一月是本港流感高峰期，切勿輕視流感，尤其長者及小朋友，因以往一年也有數百個流感死亡個案。

若有流感病徵，應看醫生：

．發燒

．咳嗽

．周身骨痛

醫生提醒，即使新冠快測陰性，有上述病徵亦應看醫生，因為醫生可以做測試以確定是否患流感，而且流感有藥物特敏福，若初期感染服藥，藥效更佳。「高危」市民如長者、長期病患者，亦應該預早接種流感針，以應付一月流感高峰期。

根據衛生防護中心資料，全球流感活躍程度上升，主要是甲型（H3N2）流感。北美洲及很多歐洲國家的流感活躍度持續上升，顯示流感季節較COVID-19大流行前提早開始。南半球地區大部分國家流感活躍程度處於低水平。