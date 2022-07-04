西九藝術公園增設「奇趣聖誕村」　8特色聖誕小屋12月23至27日開放 (18:31)

奇趣聖誕村聖誕小屋@西九藝術公園

日期：2022年12月23日至12月27日

時間：上午11時至晚上11時（12月24至25日延長開放時間至凌晨1時；最後入場時間：場地關閉前30分鐘）

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪東面

註：所有參觀人士須符合「疫苗通行證」的相關要求，持有「紅碼」不得進入

聖誕小鎮@西九藝術公園

日期：即日至2023年1月1日

時間：上午11時至晚上11時（12月24至25日及12月31日延長開放時間至凌晨1時）

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面

旅發局網站：www.discoverhongkong.com

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