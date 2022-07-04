西九藝術公園增設「奇趣聖誕村」　8特色聖誕小屋12月23至27日開放 (18:31)

旅發局「香港繽紛冬日巡禮」聖誕加碼驚喜，西九文化區藝術公園除了原有的「聖誕小鎮」及巨型聖誕樹，明日起至下周二（23日至27日）在草坪另一邊增設「奇趣聖誕村」，8間聖誕小屋一連五日限定開放，毛孩亦可入場。8間聖誕小屋各有不同主題，包括「聖誕童趣屋」、「鏡像世界」，以及聖誕老人隨時現身的「聖誕老人小屋」等，大小朋友可以盡情打卡。活動期間聖誕小屋將舉辦多個手工藝工作坊，部分小屋內設有慈善攤位。現場設無伴奏合唱、芭蕾舞和管樂團等表演。旅發局特別邀請了韓星Rain明日為「奇趣聖誕村」揭幕，歡度聖誕。（註：因應特別活動，12月23日下午4時半至晚上7時，奇趣聖誕村將暫停開放）
奇趣聖誕村聖誕小屋@西九藝術公園
日期：2022年12月23日至12月27日
時間：上午11時至晚上11時（12月24至25日延長開放時間至凌晨1時；最後入場時間：場地關閉前30分鐘）
地點：西九文化區藝術公園海濱草坪東面
註：所有參觀人士須符合「疫苗通行證」的相關要求，持有「紅碼」不得進入
聖誕小鎮@西九藝術公園
日期：即日至2023年1月1日
時間：上午11時至晚上11時（12月24至25日及12月31日延長開放時間至凌晨1時）
地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面
旅發局網站：www.discoverhongkong.com
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