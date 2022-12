美動物園將歸還中國兩頭大熊貓　動保團體質疑照顧不善 (16:04)

美國動物保護團體「捍衛動物」(In Defense of Animals,IDA)今年2月曾在Twitter上載短片,片中大熊貓在其住處內不停兜圈。IDA稱牠們正受精神和疾病痛苦,要求讓丫丫和樂樂回國。該帖文獲美國樂壇小天后Billie Eilish轉發,引起廣泛關注。

動物園表示,丫丫和樂樂送回中國的決定與動保團體無關。園方在網站解釋,大熊貓因年齡漸長,對玩具興趣漸減,所以其住處內沒有放置。至於丫丫身形異常瘦小,園方稱牠並非營養不良,而是家族遺傳體型偏小。而丫丫患有皮膚病與免疫系統有關,所以牠偶爾會毛髮稀疏。

丫丫和樂樂於2003年展開旅美生涯,2013年再續10年租借期,至2023年結束。動物園指出,丫丫今年22歲,樂樂24歲,比野生大熊貓的期預壽命多10年。按照中方租借要求,大熊貓須於晚年回國養老。

#AnimalAbuse! We are working with @PandaVoicesOrg to free 2 pandas suffering devastating mental & physical diseases. Urge @MemphisZoo to return YaYa & LeLe to China for qualified veterinary care, quality bamboo & a more suitable environment!

Act now: https://t.co/ZZPRDb8rhS

RT pic.twitter.com/GIwncP3g33— In Defense Of Animals (@IDAUSA) February 2, 2022