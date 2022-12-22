美動物園將歸還中國兩頭大熊貓　動保團體質疑照顧不善 (16:04)

美國動物保護團體「捍衛動物」（In Defense of Animals，IDA）今年2月曾在Twitter上載短片，片中大熊貓在其住處內不停兜圈。IDA稱牠們正受精神和疾病痛苦，要求讓丫丫和樂樂回國。該帖文獲美國樂壇小天后Billie Eilish轉發，引起廣泛關注。

動物園表示，丫丫和樂樂送回中國的決定與動保團體無關。園方在網站解釋，大熊貓因年齡漸長，對玩具興趣漸減，所以其住處內沒有放置。至於丫丫身形異常瘦小，園方稱牠並非營養不良，而是家族遺傳體型偏小。而丫丫患有皮膚病與免疫系統有關，所以牠偶爾會毛髮稀疏。

丫丫和樂樂於2003年展開旅美生涯，2013年再續10年租借期，至2023年結束。動物園指出，丫丫今年22歲，樂樂24歲，比野生大熊貓的期預壽命多10年。按照中方租借要求，大熊貓須於晚年回國養老。

（路透社/孟菲斯動物園/IDA）