冬至．二十四節氣｜冬至「數九」習俗喝雞湯？ 中醫：冬至陽氣升喝雞湯補氣【附燉烏雞湯食譜】 (09:58)

雞湯減燥宜去皮、去腳頭頸

喝雞湯容易燥？林冠傑解釋，雞屬平性，除非飲用者對雞敏感，否則雞湯基本上是老少咸宜，雞湯渣也可以吃。有人喝雞湯易燥，因為湯中加入了很多藥材。如果想減雞湯燥熱，煲前可以去除雞頭、雞頸、雞翼、雞腳和雞皮。

燉烏雞湯

材料（3至4人分量）：烏雞一隻、白芷5錢、蟲草花一両、炒或焗栗子15粒（去皮或不去皮均可）、製茨實8錢、生薑兩片、陳皮一角、水8碗

功效：中醫建議冬天可吃黑色食物，烏雞湯具補氣、驅風、固腎、暖胃作用

製法：

1. 烏雞焯水，去除雞頭、雞腳、雞皮；

2. 其他材料用暖水浸15分鐘，然後倒水；

3. 所有材料放入煲，加水浸過烏雞兩個手指位，燉1.5至2小時，即成。

知多啲：北方「數九」習俗度寒冬

北方人為捱過漫長冬天「數九」消遣計日，緩解對寒冬的恐懼，期盼春回大地。冬至起計進入「數九寒天」，第一個九日稱為「一九」，第二個九日稱為「二九」，餘此類推，直至「九九」八十一日「九盡桃花開」，代表天氣回暖，「九九又一九，耕牛遍地走」，就是整整90日。「一九一隻雞」亦與「數九」的算法有關。

文：張可兒

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栗子山藥薑棗粥 長者腎虛、腰痛小便多啱食

五仁粥 滋養肝腎、潤燥滑腸

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