冬至．二十四節氣｜冬至「數九」習俗喝雞湯？ 中醫：冬至陽氣升喝雞湯補氣【附燉烏雞湯食譜】 (09:58)

二十四節氣的冬至，在中國傳統習俗中，部分地方有「一九一隻雞」之說，即是冬至起每9日喝一次雞湯，來年就有好身體。香港的冬天比北方暖，「一九一隻雞」是否適用？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，冬至來臨陽氣慢慢回升，適宜補氣。在中醫角度，雞屬於「血肉有情之品」，在冬天喝雞湯可以提升陽氣、補氣、補充營養和暖胃，每9日喝一次雞湯也不算頻密。
雞湯減燥宜去皮、去腳頭頸
喝雞湯容易燥？林冠傑解釋，雞屬平性，除非飲用者對雞敏感，否則雞湯基本上是老少咸宜，雞湯渣也可以吃。有人喝雞湯易燥，因為湯中加入了很多藥材。如果想減雞湯燥熱，煲前可以去除雞頭、雞頸、雞翼、雞腳和雞皮。
燉烏雞湯
材料（3至4人分量）：烏雞一隻、白芷5錢、蟲草花一両、炒或焗栗子15粒（去皮或不去皮均可）、製茨實8錢、生薑兩片、陳皮一角、水8碗
功效：中醫建議冬天可吃黑色食物，烏雞湯具補氣、驅風、固腎、暖胃作用
製法：
1. 烏雞焯水，去除雞頭、雞腳、雞皮；
2. 其他材料用暖水浸15分鐘，然後倒水；
3. 所有材料放入煲，加水浸過烏雞兩個手指位，燉1.5至2小時，即成。
知多啲：北方「數九」習俗度寒冬
北方人為捱過漫長冬天「數九」消遣計日，緩解對寒冬的恐懼，期盼春回大地。冬至起計進入「數九寒天」，第一個九日稱為「一九」，第二個九日稱為「二九」，餘此類推，直至「九九」八十一日「九盡桃花開」，代表天氣回暖，「九九又一九，耕牛遍地走」，就是整整90日。「一九一隻雞」亦與「數九」的算法有關。
文：張可兒
冬天養生貼士：
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