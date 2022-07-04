冬至湯圓8食譜　鹹甜炸湯圓DIY款式任揀 (14:07)

一. 桂圓陳皮紅豆湯圓

桂圓有益心脾，具補氣血、安神及健牌止瀉的功效，紅豆利水除濕，糯米則能補中益氣、健脾止瀉，配上陳皮理氣，補而不滯。註冊中醫胡玘君教路，若想減少紅豆產氣，煮紅豆前可浸泡5-6小時；亦可配陳皮煮，幫助化解脹氣。

材料：桂圓 50克、小丸子 30克、紅豆 50克、陳皮 10克、水 適量

製法：

1. 紅豆洗淨，浸泡6小時，倒去浸泡的水。

2. 紅豆用水煮1小時20分鐘，加陳皮、桂圓煮10分鐘。

3. 加入小丸子煮約3分鐘，即成。

二. 桂花番薯湯圓（4至6人分量）

註冊營養師黃穎琳稱，桂花番薯湯圓相對低脂少甜，亦可選用杞子桂圓湯配番薯湯圓。

材料：番薯 160克、糯米粉 120克、桂花 10克、生薑 3至4片、水 約100毫升（用作揉糯米粉糰）、水 4碗（用作桂花湯）

製法：

1. 番薯洗淨切片，蒸15分鐘至軟身後，去皮再用叉壓成蓉，備用。

2. 用水開糯米粉，逐次逐少加水，輕力搓揉糯米粉糰至表面光滑及不黏手。

3. 將糯米糰分成小份，輕輕壓平成圓形，放入番薯餡，搓至糯米粉糰密封包裹番薯餡，備用。

4. 燒熱兩鍋滾水，第一鍋水滾後，放入桂花及薑片。

5. 第二鍋水滾後，放入湯圓煮至湯圓浮面，撈起。

6. 將湯圓放入第一鍋桂花湯中，略煮片刻，撈起。

7. 食前可加入適量代糖調味，即成。

三. 輕怡芝麻湯圓（8粒湯圓分量）

湯圓皮材料：糯米粉 50克、滾水 30毫升、常溫水 10毫升

餡料材料：芝麻粉 20克、植物油 5毫升、常溫水 10毫升、糖 3克

湯底材料： 水 700毫升、薑 50克、桂圓 10克、片糖 5克

製法：

1. 細火炒香芝麻粉（約2分鐘），加入糖、常溫水、植物油混和，分8份搓圓，放雪櫃冰格備用。

2. 糯米粉與滾水混合成塊狀，分2次加常溫水搓至不黏手，蓋上毛巾備用。

3. 薑去皮切片拍開，加水煮滾，再加入桂圓、片糖煮約10分鐘。

4. 糯米粉糰分8份，包入餡料封口。

5. 將湯圓放入桂圓片糖水煮至浮起，再加入200毫升常溫水，煮滾後即成。

四. 廣東鹹湯丸（4碗分量）

材料︰鯪魚肉 約200克、白蘿蔔 約200克、旺菜 約200克、乾冬菇 4朵、臘腸 1條、蝦米 約10克、芫荽 兩束、糯米粉 150克、暖開水 150毫升、白糖、幼鹽、白胡椒粉、麻油 適量【詳情】

五. 高纖低卡三彩圓（27粒湯圓分量）

湯圓材料：糯米粉 250克、菠菜 100克、紅蘿蔔 150克、南瓜 70克、蝦米 20克、青葱 80克、豬柳肉 150克、鹽 1/4茶匙、油 2克、胡椒粉 少許

湯底材料：椰菜 60克、紅蘿蔔 20克、冬菇 30克、洋葱 40克、葱 少許

製法：

1. 菠菜洗淨，紅蘿蔔洗淨去皮，分別用攪拌機打碎成汁備用。南瓜洗淨，蒸軟後壓成泥狀備用。糯米粉分成3等份，分別加入菠菜汁、紅蘿蔔汁及南瓜，每份均勻混合後捏成麵糰，並搓揉成圓形作湯圓外皮。

2. 蝦米洗淨，浸凍水5分鐘後剁碎；青葱洗淨切成葱花；豬柳肉拍平，以蛋白及洋葱碎醃約10分鐘，剁碎備用。

3. 落油起鑊，放入葱花炒香後取出放涼，再放入蝦米炒香後取出放涼。葱花及蝦米炒好後加入生的豬柳肉、鹽、胡椒粉及香油均勻攪拌，放入雪櫃冷凍室30分鐘作湯圓餡。

4. 等待期間可製作湯底，椰菜洗淨撕片，紅蘿蔔洗淨切花，洋葱洗淨後切片，放入沸水中煮至香甜，然後放入冬菇及鹽，煮熟後灑上葱花。

5. 湯圓餡取出，包入湯圓皮中製成湯圓。煮沸清水，放入湯圓約10至15秒後撈起，放入冰水中浸泡約15秒，再放回沸水中煮至湯圓浮起，撈起放進蔬菜湯內即可食用。

六. 炸湯圓

以黑芝麻入饌炸成粒粒金黃色的湯圓，表面酥脆、內裏口感煙韌，加上濃香番茄南瓜湯，啖啖暖入心。留意，沾在湯圓表面的白黑芝麻，分量比例最好是8︰2，或全用白芝麻，口感香口惹味。避免全用黑芝麻，否則難以辨識湯圓有否炸焦。

材料︰黑洋酥（即黑芝麻餡） 20粒、糯米粉 150克、溫水 適量、白芝麻 適量、黑芝麻 少量、油 500-600毫升

製法︰

1. 用溫水開糯米粉，逐次逐少加溫水，輕力搓揉糯米粉糰至表面光滑及不黏手。

2. 取適當分量的糯米粉糰，輕微壓平，放入一粒黑洋酥餡料，搓至糯米粉糰密封包裹黑洋酥。

3. 混合白芝麻及黑芝麻，將糯米粉糰放在芝麻堆碌數次，令芝麻沾於糯米粉糰上。

4. 小鍋內加油燒熱（約攝氏120度），放入湯圓，細火炸約2分鐘，或至湯圓浮起、表面呈金黃色即成。

七. 安納芋黑片糖湯圓配豆乳（2至3人分量）

材料：安納芋番薯 30克、黑片糖 15克、特濃豆乳 250毫升、糯米粉 50克、水 45毫升

製法：

1. 安納芋番薯洗淨，蒸或焗25分鐘至熟，待涼。

2. 黑片糖壓碎成小顆粒；安納芋番薯去皮，壓成茸備用。

3. 糯米粉與水混和，攪拌成粉糰後，用手搓揉壓緊，將粉糰分成湯圓大小，搓圓後用手指按壓中央至凹陷。

4. 取小量安納芋茸，包裹黑片糖顆粒，再將安納芋糖餡包進粉糰中，搓圓後待煮。

5. 鍋子煮滾水後，放入湯圓，浮上面後即可撈起。

6. 特濃豆乳放在另一個鍋子加熱至微滾，若覺得豆乳味道過於清淡，可加入適量黑片糖提升甜味；如安納芋番薯在包湯圓後有剩，亦可加入豆乳。豆乳與湯圓一同分放在碗內，即成。

八. 酒釀藜麥赤小豆小冬丸（2人分量）

材料：紫米酒釀（可用一般酒釀代替） 約10克、紅藜麥（可用帶殼藜麥代替，略帶苦味，但營養更佳）15克、赤小豆 30克、糯米粉 50克、水（搓冬丸用）40克、水（煮糖水用）900克、冰糖 15克

製法：

1. 糯米粉與水混和，先搓成與小丸子大小一樣闊的長條，再將長條切成小丸子大小的方塊，用掌心揉成小丸子，置於碟中備用。

2. 把適量水加入煲內，水滾後加入小丸子，煮約1分鐘，待小丸子浮起即可撈起，放入器皿沖水至冷卻。

3. 紅藜麥洗淨備用。

4. 赤小豆洗淨後連同水，加入另一個煲內，水滾後調中細火，至微滾，煮25分鐘；加入紅藜麥，再煮15分鐘。

5. 熄火前試試赤小豆的軟硬程度，可依個人喜好煮至適合硬度。最後加入冰糖拌勻。

6. 將紫米酒釀置於碗內（可依個人喜好增減），加入適量糖水與小丸子，拌勻即可食用。

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