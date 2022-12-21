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聖誕2022｜一文睇港九新界聖誕好去處 (09:26)

聖誕節將至，港九新界多處已換上各式聖誕主題佈置，部分以卡通人物作為主題，部分主打閃亮燈飾。本文整合不同地點聖誕打卡位和活動，方便讀者計劃聖誕節目。

港島

太古廣場「巡遊樂聖誕」　睇巡遊表演、玩電子互動遊戲

中環置地廣場「Mrs Claus Bakery」 16節日景點體驗互動遊樂

ifc商場「Santa Claus Village芬蘭聖誕老人村」

西寶城、昇悅商場、昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」

星街小區「Enchanting Snowflakes星幻‧雪花」

太古城中心「Story Traveller」

銅鑼灣利園區「Gnomes Orchestra」聲光遊樂園

皇室堡：6大「Meow Meow！」打卡位兼逛「貓貓紙箱市集」

銅鑼灣Fashion Walk「Broadway x Make A Wish With Miffy光影探索」

北角匯「十二隻恐龍過聖誕」　1:1機械劍龍

香港仔中心「Christmas Fantasy」　4大聖誕夢幻打卡點

九龍

短片欣賞西九變色聖誕樹　圖片結集港九新界聖誕樹打卡位

短片欣賞尖沙嘴聖誕燈飾

尖沙嘴海港城「我們的快樂聖誕UniChristmas」

尖沙嘴K11 MUSEA「Love, Christmas」　坐旋轉木馬欣賞維港美景

尖沙嘴Mira Place「Let's Gala This Christmas」

尖沙嘴LCX「POH & Pucky聖誕蜜蜜遊」

尖沙嘴iSQUARE x ONE PIECE「大海賊時代！亞洲巡迴展」

ELEMENTS圓方「聖誕樹屋小鎮」 6米高聖誕樹下細賞飄雪

黃埔天地「Miffy冬日童話小鎮」

旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends︰A Journey to Christmas Town」

旺角朗豪坊「迪士尼與彼思Fluffy Festival」

九龍塘又一城「A Hearty Christmas@Festival Walk」

慈雲山中心 x 卡樂B　Jagabee魔法「卡」年華

新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場「Kakao Friends韓遊假期」

荷里活廣場 x《屁屁偵探》聖誕裝飾

觀塘裕民坊YM2商場 X Pocky「裕民FUN享玩樂聖誕」

港鐵4商場「香港品牌玩具展」 Marvel彼思迪士尼角色登場

新界

Citywalk荃新天地 5米高環保聖誕樹+3大遊樂專區體驗海洋保育

荃灣廣場「Disney綠悠夢幻聖誕」

葵芳新都會 x 布甸狗「漫遊太空之甸」

葵興life@KCC「聖誕『森』動旅程」

元朗YOHO MALL「雪影極幻森林」

屯門V city x Forever Friends

屯門市廣場 x Pokémon「《寶可夢 朱／紫》冬日冒險之旅START！」

沙田新城市廣場「草泥馬『癒』悅聖誕」

馬鞍山MOSTown新港城中心 x 嘉頓 「最『趣』嘉FUN聖誕城」

上水廣場「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」

昂坪市集「昂坪Glamping聖誕村」

將軍澳PopWalk「炫彩聖誕樂園」

將軍澳廣場「聖誕將軍出菜！」

將軍澳東港城「HOHOHO！Amazing Christory Museum！」

將軍澳中心「A FairyTAIL Christmas」　聖誕噴火巨龍現身

新都城中心「Barbie冬日夢幻之旅」

置富Malls「My Melody Sweetmas冬日樂園」

港島新界7海濱場地聖誕裝置打卡位

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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