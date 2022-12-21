聖誕2022｜一文睇港九新界聖誕好去處 (09:26)

聖誕節將至，港九新界多處已換上各式聖誕主題佈置，部分以卡通人物作為主題，部分主打閃亮燈飾。本文整合不同地點聖誕打卡位和活動，方便讀者計劃聖誕節目。
港島
● 中環置地廣場「Mrs Claus Bakery」 16節日景點體驗互動遊樂
● ifc商場「Santa Claus Village芬蘭聖誕老人村」
● 西寶城、昇悅商場、昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」
● 星街小區「Enchanting Snowflakes星幻‧雪花」
● 銅鑼灣利園區「Gnomes Orchestra」聲光遊樂園
● 皇室堡：6大「Meow Meow！」打卡位兼逛「貓貓紙箱市集」
● 銅鑼灣Fashion Walk「Broadway x Make A Wish With Miffy光影探索」
● 香港仔中心「Christmas Fantasy」 4大聖誕夢幻打卡點
九龍
● 尖沙嘴K11 MUSEA「Love, Christmas」 坐旋轉木馬欣賞維港美景
● 尖沙嘴Mira Place「Let's Gala This Christmas」
● 尖沙嘴iSQUARE x ONE PIECE「大海賊時代！亞洲巡迴展」
● ELEMENTS圓方「聖誕樹屋小鎮」 6米高聖誕樹下細賞飄雪
● 旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends︰A Journey to Christmas Town」
● 九龍塘又一城「A Hearty Christmas@Festival Walk」
● 新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場「Kakao Friends韓遊假期」
● 觀塘裕民坊YM2商場 X Pocky「裕民FUN享玩樂聖誕」
● 港鐵4商場「香港品牌玩具展」 Marvel彼思迪士尼角色登場
新界
● Citywalk荃新天地 5米高環保聖誕樹+3大遊樂專區體驗海洋保育
● 屯門市廣場 x Pokémon「《寶可夢 朱／紫》冬日冒險之旅START！」
● 馬鞍山MOSTown新港城中心 x 嘉頓 「最『趣』嘉FUN聖誕城」
● 東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」
● 將軍澳東港城「HOHOHO！Amazing Christory Museum！」
● 將軍澳中心「A FairyTAIL Christmas」 聖誕噴火巨龍現身
● 置富Malls「My Melody Sweetmas冬日樂園」
聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ
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