暖身4焗茶：肉桂南棗茶暖胃、三參茶潤燥、薑茶暖身、北芪蟲草花焗茶防感冒 (08:59)

1. 肉桂南棗茶

【功效】肉桂的芳香油具暖胃和胃作用，生薑、南棗可以醒胃、補血，適合冬天飲用，尤其是手腳冰冷、胃寒（如喝凍飲後感不適）、經期時覺得凍的人等。倘飲用後覺得舒服但有點燥，下次可加麥冬3粒。

【材料】肉桂5克、南棗2粒、生薑2片

【製法】所有材料加1杯至1杯半熱水，焗20至30分鐘，焗完聞一聞再飲。

2. 三參茶（沙參黨參太子參）

【功效】補氣潤燥，紓緩疲憊。

【材料】沙參5克、黨參5克、太子參5克、麥冬3克

【製法】所有材料加1杯至1杯半熱水，焗20至30分鐘。

3. 薑茶

【功效】溫經通絡、驅風散寒。針對怕冷、怕風的清鼻水，飲用薑茶能暖身，有助收鼻水。一日一至兩杯，毋須過量。

【材料】生薑或老薑（較辣）1至2片、黃糖1茶匙、水適量

【製法】洗淨薑後，連皮加水及黃糖煮滾即成。

4. 北芪蟲草花茶

【功效】蟲草花補腎。此茶補肺、立腎氣，有助預防感冒。飲後感覺舒服，可一日兩杯；倘若飲後燥熱生痱滋，可加5粒麥冬。

【材料】北芪3片、蟲草花1湯匙、南棗1粒、熱水1杯（可酌量加黃糖）

【製法】將材料連熱水放入保暖杯，焗製約30分鐘，隔渣飲用即可。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

資料來源：香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑

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