世界盃2022｜阿根廷總統讚國家隊永不放棄　馬克龍親到更衣室安慰法國隊 (10:04)

法國最後在互射十二碼敗給阿根廷，在賽中曾射入3球的麥巴比坐在球場中，非常失望。馬克龍頒發金靴獎給麥巴比時，把他抱着以示安慰。馬克龍又在Twitter上載他到更衣室鼓勵球員的片段，片中可見球員都沒精打采，馬克龍讚賞他們表現令法國人自豪。

（路透社/馬克龍Twitter/費爾南德斯Twitter）

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