熱點

世界盃2022｜阿根廷總統讚國家隊永不放棄　馬克龍親到更衣室安慰法國隊 (10:04)

世界盃決賽阿根廷擊敗法國捧盃，留在家中觀賽的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez），在社交網站祝賀國家隊奪冠，感謝球員努力，又讚揚國家隊是永不放棄的典範。而親身到卡塔爾觀賽的法國總統馬克龍失望而回，但他擁抱安慰球員麥巴比，更到更衣室鼓勵球員。他並祝賀阿根廷捧盃

法國最後在互射十二碼敗給阿根廷，在賽中曾射入3球的麥巴比坐在球場中，非常失望。馬克龍頒發金靴獎給麥巴比時，把他抱着以示安慰。馬克龍又在Twitter上載他到更衣室鼓勵球員的片段，片中可見球員都沒精打采，馬克龍讚賞他們表現令法國人自豪。

（路透社/馬克龍Twitter/費爾南德斯Twitter）

世界盃2022 明報專輯：bit.ly/3EqvwQV

世界盃2022　相關報道

美斯終圓夢 阿根廷三奪世盃

美斯無意急流勇退　期待冠軍身分再出賽　主帥預留下屆10號球衣

美斯兒時夢想成真奪世界盃冠軍 妻兒見證歷史時刻【多圖】

直擊圖輯｜阿根廷即晚勝利巡遊　開篷隊巴經大街　球迷爬街燈睹眾星

短片：阿根廷首都200萬人狂歡　球迷湧馬拉當拿故居觀賽　「在此再見證國家捧盃如做夢」

 

相關字詞﹕世界盃2022 馬克龍 麥巴比 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞