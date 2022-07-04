世界盃2022｜阿根廷總統讚國家隊永不放棄　馬克龍親到更衣室安慰法國隊 (10:04)

世界盃決賽阿根廷擊敗法國捧盃，留在家中觀賽的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez），在社交網站祝賀國家隊奪冠，感謝球員努力，又讚揚國家隊是永不放棄的典範。而親身到卡塔爾觀賽的法國總統馬克龍失望而回，但他擁抱安慰球員麥巴比，更到更衣室鼓勵球員。他並祝賀阿根廷捧盃。
法國最後在互射十二碼敗給阿根廷，在賽中曾射入3球的麥巴比坐在球場中，非常失望。馬克龍頒發金靴獎給麥巴比時，把他抱着以示安慰。馬克龍又在Twitter上載他到更衣室鼓勵球員的片段，片中可見球員都沒精打采，馬克龍讚賞他們表現令法國人自豪。
（路透社/馬克龍Twitter/費爾南德斯Twitter）
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Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro. pic.twitter.com/xm3Ygm1ncI— Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2022
Fiers de vous. pic.twitter.com/9RMjIGMKGU— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022