冬天暖胃食物1：羊肉生薑溫中驅寒　中醫提醒懷孕感冒不宜多食羊肉【附生薑羊肉飯食譜】 (09:35)

冬天吃什麼食物有助暖胃？註冊中醫徐澤昌表示，脾胃位於人體中焦（中部），是身體吸收營養和產氣血的地方，若脾胃虛寒，身體容易出現各種毛病，如長期手足冰冷、胃口差、泄瀉、畏寒、腹痛、胃痛等。徐澤昌介紹暖胃食物羊肉和生薑，並教大家煮生薑羊肉飯，具溫中散寒之效，適合氣血虛弱，畏寒肢冷的人食用。留意陰虛火旺、濕熱體質、感冒未清的人不宜食用。