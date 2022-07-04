冬天暖胃食物1：羊肉生薑溫中驅寒　中醫提醒懷孕感冒不宜多食羊肉【附生薑羊肉飯食譜】 (09:35)

冬天吃什麼食物有助暖胃？註冊中醫徐澤昌表示，脾胃位於人體中焦（中部），是身體吸收營養和產氣血的地方，若脾胃虛寒，身體容易出現各種毛病，如長期手足冰冷、胃口差、泄瀉、畏寒、腹痛、胃痛等。徐澤昌介紹暖胃食物羊肉和生薑，並教大家煮生薑羊肉飯，具溫中散寒之效，適合氣血虛弱，畏寒肢冷的人食用。留意陰虛火旺、濕熱體質、感冒未清的人不宜食用。
暖胃食物：羊肉
【性味】性熱味甘，歸脾、胃、腎經。
【功效】健脾溫中，補腎壯陽，益氣養血的作用，幫助補虛勞，以及紓緩腰膝痠軟、產後虛寒腹痛等徵狀。
【食用注意】感冒、燥熱濕熱、陰虛火旺的人不宜進食，孕婦不宜多食。
暖胃食物：生薑
【性味】性微溫味辛，歸肺、脾、胃經。
【功效】解表散寒，溫中止嘔，化痰止咳及解魚蟹毒，亦有助緩解外感風寒引起的惡寒發熱、頭痛、惡心嘔吐、寒痰咳嗽，以及化解魚蟹中毒所致的惡心欲吐、腹痛等徵狀。
【食用注意】生薑助火傷陰，實熱體質及陰虛內熱的人不宜進食。
食譜：生薑羊肉飯
材料：羊肉200克、米飯2碗、生薑適量
製法：
1. 羊肉洗淨切碎，用生粉及生抽等調味，生薑洗淨切碎粒。
2. 燒熱鍋倒入適量橄欖油，倒入羊肉碎用大火翻炒，炒至變色盛起備用。
3. 鍋中再加適量橄欖油，加入米飯兜炒，一邊炒一邊調入生抽，炒至均勻。
4. 加入生薑粒炒勻，再加羊肉碎，炒勻後關火，上碟即成。
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