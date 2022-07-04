世界盃．決賽︱法國大戰阿根廷　美斯、麥巴比、艾華利斯、基奧特爭神射手 (15:03)

世界盃決賽今晚（18日）上演阿根廷與法國隊大戰，爭奪世界足壇最高榮耀「大力神盃」。若法國勝出便成功衛冕；若阿根廷勝出，則是繼1986年後再度捧盃。今場決賽另一看點是「金靴獎」揭盅，目前射手榜頭四位由阿根廷和法國隊各佔兩席位，阿根廷美斯和法國的麥巴比同樣以5球佔據第一、二位，阿根廷隊祖利安艾華利斯和法國隊基奧特以4球分別佔第三、四位，4人如上陣出賽，均有機會爭奪「神射手」的名銜。
世界盃2022「射手榜」首4位：（【FIFA短片睇精彩入球】）：
1. 阿根廷隊美斯，35歲（入球：5球、助攻：3球、上場時間：570分鐘）
2. 法國隊麥巴比，23歲（入球：5球、助攻：2球、上場時間：477分鐘）
3. 阿根廷隊祖利安艾華利斯，22歲（入球：4球、助攻：0球、上場時間：364分鐘）
4. 法國隊基奧特，36歲（入球：4球、助攻：0球、上場時間：383分鐘）
世界盃「金靴獎」會頒予入球最多的球員。若有多名球員的入球次數相同，則會由助攻次數多少決定得獎者；如果助攻次數同樣相等，則由上場時間最短的球員得獎。
（綜合）
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