世界盃．決賽︱法國大戰阿根廷　美斯、麥巴比、艾華利斯、基奧特爭神射手 (15:03)

世界盃決賽今晚（18日）上演阿根廷與法國隊大戰，爭奪世界足壇最高榮耀「大力神盃」。若法國勝出便成功衛冕；若阿根廷勝出，則是繼1986年後再度捧盃。今場決賽另一看點是「金靴獎」揭盅，目前射手榜頭四位由阿根廷和法國隊各佔兩席位，阿根廷美斯和法國的麥巴比同樣以5球佔據第一、二位，阿根廷隊祖利安艾華利斯和法國隊基奧特以4球分別佔第三、四位，4人如上陣出賽，均有機會爭奪「神射手」的名銜。