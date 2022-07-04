母女檔製長者殘疾者靚衫　90後設計師姜美而：靚和功能，兩樣我都要有【專訪短片】 (15:43)

姜美而和媽媽姜葛蘭琴原本從事商業時裝行業，照顧年老婆婆的時候，發現一般的功能衣物選擇少，而且設計單調，兩人決定母女檔拍住上，在2018年創立本港社企兼製衣廠「睿程」，由姜美而負責服裝設計，媽媽負責管理生產，為長者和殘疾者特製衣裝，made in HK。

「一件都肯做」

透過時裝設計，可為生活帶來便利。姜美而強調，人人身體情況不一，衣物設計絕不能搬字過紙，她遇過一名客人身上有造口，同時患腦退化症，為免他用手擺弄造口袋致傷口感染，故在衣著上加入腰封設計，遮蓋造口袋。特製的設計難以大量生產，姜美而毫不猶疑說：「就算是一件我都肯做」。

用色鮮艷 開心感覺油然而生

「我認為衣服漂亮，才可以更加鼓勵別人使用功能衣物。」愛美是人的天性，姜美而認為，為長者和殘疾者設計衣裝，也可大膽採用鮮艷顏色，開心的感覺油然而生。

2022年，姜美而創立共融服裝品牌「Boundless」，產品不論長者、殘疾者或一般大眾皆適合穿著。對於獲選為BBC年度百大女性，她稱既榮幸又意外，認為這嘉許是有頼公司上下在背後付出，希望未來能夠衝出香港，將商品推廣至國際上老齡化嚴重的地方。

採訪、文：張可兒

拍攝、剪接：林梓晴

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