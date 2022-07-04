短片睇海港城「旋轉獨角獸樂園」＋1881巨型聖誕樹　圖片結集尖沙嘴尖東海旁聖誕燈飾 (17:40)

尖沙嘴各處已佈滿聖誕裝飾，明報電子平台組以短片帶大家欣賞海港城海運大廈的聖誕裝置，一同感受節日氣氛。圖片結集更有尖東海旁聖誕燈飾、K11 MUSEA、1881 Heritage等尖沙嘴不同地點的閃亮裝置。