短片睇海港城「旋轉獨角獸樂園」＋1881巨型聖誕樹　圖片結集尖沙嘴尖東海旁聖誕燈飾 (17:40)

尖沙嘴各處已佈滿聖誕裝飾，明報電子平台組以短片帶大家欣賞海港城海運大廈的聖誕裝置，一同感受節日氣氛。圖片結集更有尖東海旁聖誕燈飾、K11 MUSEA、1881 Heritage等尖沙嘴不同地點的閃亮裝置。
● 海港城海運大廈「UniChristmas旋轉獨角獸樂園」──10米高幻彩聖誕樹、巨型LED「獨角獸Merry-Go-Round」、「獨角獸Merry-Go-Round」宮殿等
● 海港城x《芝麻街》「MERRY STREETMAS」──還原《芝麻街》經典場景、4米高聖誕樹、30棵《芝麻街》角色造型聖誕樹
● 海港城「海運觀點」DIOR星星巨型裝置──設計來自意大利藝術家Pietro Ruffo筆下的Rêve d' Infini圖案，點綴大量鮮花，與維港景色互相輝映
● 1881 Heritage──化身聖誕小鎮，中央位置擺放耀眼巨型聖誕樹，配上大大小小心形花圈
● K11 MUSEA「旋轉木馬」──6樓Sculpture Park設置夢幻「旋轉木馬」
● 「閃爍尖東耀香江2022」燈飾──即日至2023年1月1日，尖東及海濱長廊多棟大廈外牆、尖沙嘴中心及帝國中心，換上聖誕燈飾
聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ
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