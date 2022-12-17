在家愈坐愈凍　中醫教路：風筒吹三穴位助快速暖身 (11:12)

氣溫驟降，在家愈坐愈凍，註冊中醫胡玘君教用風筒快速暖身，以熱風吹大椎穴（頸背）、關元穴（下腹）和湧泉穴（腳底）三個穴位，藉由風筒的溫熱作用，吹暖穴位，達到溫暖身體的效果。用風筒吹穴位時，可以吹約10秒，然後移開風筒，反覆吹10次。