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在家愈坐愈凍　中醫教路：風筒吹三穴位助快速暖身 (11:12)

氣溫驟降，在家愈坐愈凍，註冊中醫胡玘君教用風筒快速暖身，以熱風吹大椎穴（頸背）、關元穴（下腹）和湧泉穴（腳底）三個穴位，藉由風筒的溫熱作用，吹暖穴位，達到溫暖身體的效果。用風筒吹穴位時，可以吹約10秒，然後移開風筒，反覆吹10次。

風筒吹三穴位快速暖身

1. 大椎穴

【位置】於頸背位置，頸背正中線第七頸椎棘突下凹陷處，低頭時頸後正中隆起最高處。

【功效】能升陽益氣、退熱補虛，亦用於幫助治療感冒、流感、支氣管炎及哮喘。

2. 關元穴

【位置】位於肚臍中下三寸處，大約四指寬的位置。

【功效】冬天易出現腸胃不適、腰痠、手腳冰冷等徵狀，溫暖關元穴有助補充身體元氣，促進氣血循環，改善下腹部不適，亦有助治療腹痛腹瀉。

3. 湧泉穴

【位置】腳板人字狀紋路交叉點。把腳趾向下捲，腳板前方中央的凹陷處

【功效】湧泉穴屬腎經第一大穴，有助預防疾病、養生及延緩衰老的作用。

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