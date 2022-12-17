煲仔飯、臘味糯米飯、羊腩煲、蛇羹　衛生署教你食得健康啲 (13:13)

1. 煲仔飯：避鳳爪雞皮 少用豉油

‧選擇低脂肉類──以鳳爪、臘肉、連皮雞肉製作的煲仔飯，一般都高脂肪，而且烹煮時肉類油分會全被白飯吸收，因此，宜選擇以低脂肉類製作的煲仔飯，如窩蛋牛肉、北菇肉片、魚肉等。

‧豉油分開盛載──煲仔飯通常加入甜豉油更覺美味，吃煲仔飯時，應把豉油分開盛載，盡量少用。世界衛生組織建議，成人每日鈉質攝取量不應多過2000毫克，而一湯匙甜豉油已含有約900毫克鈉質。

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2. 臘味糯米飯：只宜淺嘗

‧3/4碗糯米飯熱量=1碗白飯──四分之三碗糯米飯的熱量，已經等於1碗白飯，宜注意進食分量。

‧1條臘腸脂肪=4茶匙油──臘味含有較多飽和脂肪、膽固醇及鹽分，不宜多吃。以臘腸為例，1條約1兩重（約42克）的臘腸，含有約20克脂肪，相等於4茶匙油。成人每日需約2000卡路里，1條臘腸的脂肪量已佔每日建議脂肪攝入限量約34%。臘味糯米飯只宜淺嘗。

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3. 羊腩煲：唔食皮唔撈汁

‧唔食皮、唔食肥膏──羊腩煲以羊腩、炸枝竹為主要食材，兩者都高脂肪，建議減少進食分量，進食時亦最好去皮、去除可見的脂肪。

‧勿以汁拌飯──羊腩煲含有大量高鹽分調味料（如南乳、柱侯醬），勿以羊腩煲的汁拌飯，或將麵條或蔬菜放入鍋中加熱；進食羊腩時，亦不宜蘸太多腐乳醬。

4. 蛇羹：少用調味料 加高纖配菜

‧少用調味料──蛇肉屬低脂肉類，進食時謹記減少添加含鹽分的調味料。

‧加高纖蔬菜──加入木耳、筍絲等高纖配菜，可使蛇羹更有營養。

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資料來源：衛生署「健康在職計劃」

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