消防處教低溫症處理方法　長者易患低溫症宜留意【附低溫症病徵】 (17:30)

低溫症處理方法

‧盡快安置患者到室內或有瓦遮頭、不當風的地方。

‧為患者脫下已沾濕的衣物，保持身體乾爽。

‧為患者蓋上氈子或其他乾爽衣物保暖。

‧若患者清醒，可為他提供熱量較高的飲品，例如熱朱古力或暖水。

‧如患者情況嚴重，應盡快將患者送院。

低溫症病徵因人而異

低溫症病徵因患者年齡、低溫程度和時間長短而不同。患者初期會感到寒冷、不自覺地震顫、手腳冰凍及表層的微細血管收縮，當體溫降至攝氏32度，會出現神智昏亂、說話含糊不清、震顫不受控制，更會做出不合理行為如寒冷下脫去外衣。如果處理不當，令患者體溫持續下降，震顫會開始時強時弱，直至停頓，並出現身體瑟縮、肌肉強直、皮膚變白及瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡。

（消防處facebook／衛生署網站）

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