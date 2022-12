特朗普在其宣傳短片中稱,這是他首個數碼卡片珍藏,「絕對是理想的聖誕禮物」,呼籲大家「快快入手」。他亦稱,訂購者可獲抽獎機會,抽中者可與他共進晚餐或一起打高球。該批NFT「特朗普卡」為數共4.5萬張,至周五下午,「特朗普卡」官方網站顯示所有卡已全部售光。【相關網站】

AMAZING ART! Cowboys, superheroes, astronauts & Trump! Which Trump Digital Trading Card is your favorite? Show us your #TrumpCard https://t.co/vrpHbxyrFG pic.twitter.com/hwTXGnlT7R— CollectTrumpCards (@CollectTrump) December 16, 2022