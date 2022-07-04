冬天起居注意｜中醫提醒：每日開窗3次通風、注意頭頸足保暖、戶外運動避穿棉衣 (09:11)

本港近日天氣寒冷，身體容易受寒氣入侵，導致生病。註冊中醫鄭智仁教路，在衣著保暖、家居通風和戶外運動三方面，提醒市民冬天期間的生活起居注意。
衣著保暖
‧可採洋葱式穿衣法，穿脫方便，適用於溫差變化大的環境，最內層穿排汗衣、中間層可穿人工纖維毛衣或羊毛層保暖，最外層可以穿透氣防水、防風的外套。
‧外出時注意頭、頸部保暖，頭頸散熱量可以佔全身散熱量一半，建議戴上帽子及圍巾避免熱量散失。
‧要注意足部保暖，冬天時血液多集中在身體中央，應佩戴手套、襪子保暖，外出宜穿運動鞋。
家居通風
‧寒冬期間，不少家庭都會減少開窗，或整天緊閉窗戶，令室內空氣質素變差，建議一天開窗通風3次，每次不少於15分鐘。
‧煲水燉湯時，很多人不用油煙機、也不開窗，燃氣的廢氣容易在廚房聚集並擴散到客廳和臥房。使用燃氣煮食時，建議都要開窗。
戶外運動
‧衣著切勿過於溫暖，一旦流汗容易感冒，應依據流汗程度增減衣物，並保持乾爽。
‧避免穿棉質衣物，因為棉質衣物會吸收運動產生的汗水，令衣物潮濕，容易感冒。
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