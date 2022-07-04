消委會．指甲油｜17款Gel甲油檢出最少一種歐盟禁用致癌物　Madam Glam含「苯」總評最差【附名單】 (10:37)

女士愛美甲，消委會測試市面上25款凝膠指甲油（Gel甲），發現均屬水溶性樹脂指甲油，即需要經紫外線（UV）燈照射後才會固化。25款樣本中，近七成（17款）樣本檢出最少一種歐盟禁用的致癌物，包括苯、甲醛或多環芳香烴，其中Madam Glam指甲油檢出苯；3款指甲油（QUEENNY、GENTLE PINK及HI GEL）檢出甲醛；16款檢出多環芳香烴（PAHs）。消委會已將相關樣本的測試結果轉交海關跟進，又提醒消費者應挑選不含或只含較少有害物質的指甲油，進行美甲時亦要確保室內空氣流通。
檢出含最少一種歐盟禁用致癌物的Gel甲油（品牌及產品名稱／聲稱來源地／大約零售價／容量／顏色及編號／總評）
Madam Glam Soak-off Gel Polish／中國／$168／15毫升／Cat's Pajamas (Purple)／1
QUEENNY #Pick Your Color Gel Polish／韓國／$168／10毫升／023 (Dark Cyan - Green)／1.5
GENTLE PINK Gentle Pink Color Gel／韓國／$198／8毫升／A84 (Dusty pink)／1.5
HOMEI Weekly Gel／台灣／$105／9毫升／NE-141 (Mermaid Blue)／1.5
I'ZEMI Color Gel／韓國／$198／11克／i131 No.6-004 (Moss Blue) ／1.5
OPI OPI GEL Color-Soluble/Soak off／美國／$130／15毫升／GCL22 (A Red-Vival City)／1.5
HI GEL Color Gel／韓國／$178／9毫升／#092 (Dusty Pink)／1.5
JIN.B JIN.B IVY Color Gel (UV/LED)／韓國／$198／11毫升／JBI-003 (Red)／2.5
FIOTE Gel light Professional UV-LED Gel／韓國／$228／12毫升／NU02 (Maple Camel - Brown Yellow)／2.5
ADORELLE Color Gel Signature／韓國／$198／16毫升／ADR210 (Tiger Lily - Magenta)／3
First Street Color Gel Polish／韓國／$198／10克／ST177 (Navy Blue)／3
Mostive Color Gel／韓國／$198／12克／MC-37 (Red)／3
NCLA Gelous 天然無毒Gel甲油／美國／$188／10毫升／C-025 (9th and Broadway - Grey)／3
ORLY GEL FX Gel Nail Color LIFT THE VEIL／美國／$168／9毫升／#30008 LBM3008D(Pink) ／3
Pedi Balance Color Gel／韓國／$198／10毫升／008 (Romeo - Blue)／3
FROM THE NAIL Color Gel／韓國／$198／10克／#036 (Blue)／3.5
DGEL Mini Bold Color Gel／—／$168／10毫升／MB198(Pink)／3.5