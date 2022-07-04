消委會．指甲油｜17款Gel甲油檢出最少一種歐盟禁用致癌物　Madam Glam含「苯」總評最差【附名單】 (10:37)

女士愛美甲，消委會測試市面上25款凝膠指甲油（Gel甲），發現均屬水溶性樹脂指甲油，即需要經紫外線（UV）燈照射後才會固化。25款樣本中，近七成（17款）樣本檢出最少一種歐盟禁用的致癌物，包括苯、甲醛或多環芳香烴，其中Madam Glam指甲油檢出苯；3款指甲油（QUEENNY、GENTLE PINK及HI GEL）檢出甲醛；16款檢出多環芳香烴（PAHs）。消委會已將相關樣本的測試結果轉交海關跟進，又提醒消費者應挑選不含或只含較少有害物質的指甲油，進行美甲時亦要確保室內空氣流通。