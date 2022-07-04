消委會．漱口水｜消委會提醒：勿單靠漱口水防蛀牙口臭　含酒精殺菌效能未必更好【附含氟化物防蛀牙漱口水名單】 (10:47)

鋅鹽（Zinc salt）於漱口水中可被用作減輕口臭徵狀。消委會是次調查中有5款樣本聲稱含有不同種類的鋅鹽。消委會表示，雖然鋅鹽可以減少細菌產生造成異味的揮發性硫化物（volatile sulphur compounds，VSCs），但公眾不應只依賴漱口水改善口臭，而忽略造成口臭的真正成因，例如蛀牙及牙周病，以免延誤醫治。

此外，消委會表示，部分消費者或認為，含有酒精的漱口水，具有較佳的殺菌功效。然而根據世界衛生組織的指引，酒精濃度需達到60%至80%才能夠有效殺死細菌和病毒，而一般漱口水中的酒精含量都不會達到此濃度。故含有酒精成分的漱口水不一定有更好的殺菌效能。

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