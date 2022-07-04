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消委會．漱口水｜消委會提醒：勿單靠漱口水防蛀牙口臭　含酒精殺菌效能未必更好【附含氟化物防蛀牙漱口水名單】 (10:47)

蛀牙和口臭帶來困擾或煩惱，但消委會指出，單靠使用漱口水，未必能根治相關的口腔衛生問題。消委會是次調查坊間32款漱口水樣本，共有10款樣本標示含有可以防止蛀牙的氟化物（Fluoride）。消委會稱，普遍漱口水中氟化物的含量約為200ppm，較一般牙膏約為1350至1500ppm的含量為低，故消費者不應完全以漱口水替代從牙膏攝入氟化物。

鋅鹽（Zinc  salt）於漱口水中可被用作減輕口臭徵狀。消委會是次調查中有5款樣本聲稱含有不同種類的鋅鹽。消委會表示，雖然鋅鹽可以減少細菌產生造成異味的揮發性硫化物（volatile  sulphur  compounds，VSCs），但公眾不應只依賴漱口水改善口臭，而忽略造成口臭的真正成因，例如蛀牙及牙周病，以免延誤醫治。

此外，消委會表示，部分消費者或認為，含有酒精的漱口水，具有較佳的殺菌功效。然而根據世界衛生組織的指引，酒精濃度需達到60%至80%才能夠有效殺死細菌和病毒，而一般漱口水中的酒精含量都不會達到此濃度。故含有酒精成分的漱口水不一定有更好的殺菌效能。

●10款含氟化物漱口水產品

高露潔 PLAX PEPPERMINT FRESH

elmex 專效抗敏漱口水

ENLIVEN FRESHMINT MOUTHWASH

ENLIVEN TOTAL CARE MOUTHWASH

李施德林 全護配方漱口水

李施德林 全護Zero配方漱口水

Oral-B 6效合1固齒護齦漱口水

TESCO 清新薄荷漱口水

watsons 清涼薄荷味漱口水

watsons 10合1漱口水

●5款含鋅鹽漱口水產品

貝利達 抗菌無酒精漱口水

牙醫選 草本爽口舒緩漱口水

ENLIVEN TOTAL CARE MOUTHWASH

李施德林 全護配方漱口水

李施德林 全護Zero配方漱口水

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