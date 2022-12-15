天氣｜天文台：周五清涼有雨　晚上北風增強　周末轉冷跌至10度 (18:00)

【12:01】天文台於上午11時45分取消寒冷天氣警告。

【08:48】上午8時50分，天文台錄得13.4度，相對濕度94%。本港地區今日（15日）天氣預測天氣寒冷，密雲，有幾陣雨，最高氣溫約16度。吹和緩至清勁北至東北風。展望明晚（16日）北風增強，周末進一步轉冷，風勢頗大。下周日（18日）及下周一（19日）市區氣溫降至10度以下，新界再低幾度，天色良好及乾燥。（天文台）

保暖 實用資訊：

三文治蓋被法更保暖？物理系導師：「上被下氈」減熱量流失

天冷睡覺首重頭腳保暖 中醫提醒穿襪睡覺勿太緊太厚 戴帽睡覺注意勿影響呼吸

保暖一文睇：中醫暖身操、按穴保暖方法、暖胃茶飲、電暖氈暖風機使用注意

醫生建議長者最多穿3件衫、三餐熱食、洗澡水勿過熱

無縫羽絨vs.車縫羽絨 紡織系教授：無縫羽絨沒針孔較保暖 避熱水洗高溫烘乾

暖包暖袋保暖防「低溫燙傷」 皮膚醫生提醒可致出水泡留疤 睡覺避免用

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom