天氣｜天文台：周五清涼有雨　晚上北風增強　周末轉冷跌至10度 (18:00)

【18:00】本港地區今晚（15日）及明日（16日）天氣預測：密雲，有幾陣雨，天氣清涼。明早氣溫約16度，日間最高氣溫約18度。吹和緩北至東北風。明晚北風增強，市區氣溫下降至14度左右，新界再低兩三度。展望周末期間天氣顯著轉冷，風勢頗大，漸轉天晴。根據天文台九天天氣預報，本周六（17日）最低氣溫降至10度，下周日及周一（18日、19日）市區氣溫降至9度左右，新界再低幾度。【保暖 相關資訊：天冷睡覺首重頭腳保暖 中醫提醒穿襪睡覺勿太緊太厚、三文治蓋被法更保暖？物理系導師：「上被下氈」減熱量流失】
【12:01】天文台於上午11時45分取消寒冷天氣警告。
【08:48】上午8時50分，天文台錄得13.4度，相對濕度94%。本港地區今日（15日）天氣預測天氣寒冷，密雲，有幾陣雨，最高氣溫約16度。吹和緩至清勁北至東北風。展望明晚（16日）北風增強，周末進一步轉冷，風勢頗大。下周日（18日）及下周一（19日）市區氣溫降至10度以下，新界再低幾度，天色良好及乾燥。（天文台）
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