三文治蓋被法更保暖？物理系導師：「上被下氈」減熱量流失　加被留意次序先蓋羽絨被 (13:44)

厚牀褥減熱量流失助保暖

至於在人體下面墊氈子或保暖墊，同樣有助保暖。蔡紹康稱，日本部分人會睡在榻榻米，此舉能隔開身體避免直接接觸地板而令熱能流失；不過，香港大部分的睡牀與地板有一段距離，而且牀褥多數較厚，本身已有一定的熱絕緣能力，個人可視乎需要決定是否再墊氈子（在身體下面）保暖。

羽絨被較羊毛被、棉被保暖

蔡紹康補充，因應香港冬天的天氣，蓋一張厚被基本上已足夠，三種常見的厚被中：羽絨被、羊毛被和棉被，以羽絨被較保暖，因羽絨被中的羽毛能靠體溫膨脹以增加裏面的空氣，幫助減低熱量流失。羊毛被和棉被較吸濕，容易吸收人在睡覺時排出的汗水，或會感覺愈睡愈冷。

文：何芍盈

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