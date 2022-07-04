政府撤安心留疫苗通　明報Instagram投票結果：逾五成網民冀取消全部防疫政策 (14:00)

政府調整防疫措施，其中包括市民進入處所毋須再強制掃描「安心出行」二維碼，「疫苗通行證」要求則維持（一文看疫苗通適用處所）。特首李家超周二（13日）早上率先宣布新政策，明報電子平台組中午12時開始於明報Instagram平台，透過限時動態就「你仲想取消哪一個防疫政策？」讓網民投票。經過24小時、即至周三（14日）上午11時59分，共有241人投票，逾五成人希望取消全部防疫政策。
是次有關「你仲想取消哪一個防疫政策？」的Instagram投票提供4個選項，包括「口罩令」、「疫苗通行證」、「強制檢測」及「全部」，最多人投的選項是「全部」，有127票（53%），其後依次為「疫苗通行證」的51票（21%）、「口罩令」的49票（20％）及「強制檢測」的14票（6%）。
醫務衛生局長盧寵茂周二下午在政府記者會上表示，保留疫苗通是為鼓勵市民接種疫苗、保護未打針的長幼；當局仍保留強制檢測，但會減少對住宅大廈發出強檢公告，改為在社區發放更多快速測試包。
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