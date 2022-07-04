政府撤安心留疫苗通　明報Instagram投票結果：逾五成網民冀取消全部防疫政策 (14:00)

是次有關「你仲想取消哪一個防疫政策？」的Instagram投票提供4個選項，包括「口罩令」、「疫苗通行證」、「強制檢測」及「全部」，最多人投的選項是「全部」，有127票（53%），其後依次為「疫苗通行證」的51票（21%）、「口罩令」的49票（20％）及「強制檢測」的14票（6%）。

醫務衛生局長盧寵茂周二下午在政府記者會上表示，保留疫苗通是為鼓勵市民接種疫苗、保護未打針的長幼；當局仍保留強制檢測，但會減少對住宅大廈發出強檢公告，改為在社區發放更多快速測試包。

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