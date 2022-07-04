無縫羽絨vs.車縫羽絨　紡織系教授：無縫羽絨沒針孔較保暖　避熱水洗高溫烘乾 (09:02)

本周天氣寒冷，要穿羽絨保暖。市面有傳統車縫線羽絨、無縫羽絨，兩者有何分別、哪一款較保暖？香港理工大學時裝及紡織學院副院長及副教授葉曉雲接受明報電子平台組訪問，比較無縫羽絨與車縫線羽絨在保暖和防潮的表現，她提醒，由於無縫羽絨採用熱壓技術，應避免使用熱水清洗或高溫烘乾。（註：清潔及清洗羽絨時應留意衣物標籤）
葉曉雲解釋，無縫（seamless）羽絨利用熱壓技術，將羽絨間隔與間隔之間「無縫」壓實，而傳統車縫線羽絨上有針孔，所以在保暖方面，無縫羽絨能夠「困住」更多空氣，保暖程度相對較高。
無縫、車縫防潮分別不大
至於防潮方面，所謂衣物潮濕即是空氣中的水分滲入布料纖維，因大部分羽絨面料以尼龍、不太吸水的物料為主，所以潮濕對羽絨影響不大。不過無縫羽絨沒有車縫線針孔，水分進入絨毛的可能較小。
知多啲：內衣、運動衫有用無縫技術
葉曉雲指出，除了羽絨，市面上還有不同產品採用無縫技術，例如內衣、運動衫和防風風褸等。其中一種衣物無縫技術是熱壓，將兩種熱塑性物料（thermoplastic）加熱、融化後互相黏合。不過倘熱力太高，物料會變硬，手感不舒適。另一種無縫技術是超聲波熱壓，利用超聲波在短時間內產生熱力，將物料表面融化黏合。
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