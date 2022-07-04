無縫羽絨vs.車縫羽絨　紡織系教授：無縫羽絨沒針孔較保暖　避熱水洗高溫烘乾 (09:02)

葉曉雲解釋，無縫（seamless）羽絨利用熱壓技術，將羽絨間隔與間隔之間「無縫」壓實，而傳統車縫線羽絨上有針孔，所以在保暖方面，無縫羽絨能夠「困住」更多空氣，保暖程度相對較高。

無縫、車縫防潮分別不大

至於防潮方面，所謂衣物潮濕即是空氣中的水分滲入布料纖維，因大部分羽絨面料以尼龍、不太吸水的物料為主，所以潮濕對羽絨影響不大。不過無縫羽絨沒有車縫線針孔，水分進入絨毛的可能較小。

知多啲：內衣、運動衫有用無縫技術

葉曉雲指出，除了羽絨，市面上還有不同產品採用無縫技術，例如內衣、運動衫和防風風褸等。其中一種衣物無縫技術是熱壓，將兩種熱塑性物料（thermoplastic）加熱、融化後互相黏合。不過倘熱力太高，物料會變硬，手感不舒適。另一種無縫技術是超聲波熱壓，利用超聲波在短時間內產生熱力，將物料表面融化黏合。

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