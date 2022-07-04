多個省市取消「落地檢」免查核酸證明、健康碼　一文睇北京上海深圳等放寬情況 (13:32)

北京

．不再對進出北京人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等

．抵京後不再執行落地三天三檢

．北京公交集團加強跨省線路運作，根據客量增加班次，每輛車每日最少兩次全面消毒

．京津冀定制快巴恢復營運，不再對跨地區人員查驗核酸檢測證明和健康碼，乘客可網上預約購票

深圳

．不再對往返深圳人員採取疫情核查防控措施

廣州

．不再採取臨時封控措施，嚴格落實將高風險區精準劃定至樓棟、單元、樓層和住戶

．返穗人員不再落地檢和三天三檢

．除安老院、醫療機構、中小學及托兒所之外，其他地方不要求提供核酸檢測陰性證明及不查驗健康碼

上海

．不再對往返上海的人採取落地檢、三天三檢和五天四檢等

．抵滬不滿5天者，「 隨申碼」及「場所碼」不再有相關標記顯示，不再限制其進入相關公共場所

．餐飲處所、密閉娛樂場所不再查驗核酸陰性證明

成都

．往返成都人員不需報備，不再查驗核酸檢測陰性證明、健康碼、通信行程卡、風險城市旅居史；取消「入川即檢」、落地檢等

．不再對重點地區人員排查管理

．不再限制非高風險人員流動

．進出火車站不再查驗48小時核酸陰性證明和健康碼；成都天府國際機場、成都雙流國際機場不再查驗旅客核酸檢測證明、健康碼、通信行程卡、風險城市旅居史

．公共場所不再掃場所碼，不查健康碼、核酸陰性證明等

西藏

．機場不再查驗旅客核酸陰性證明及健康碼

．取消落地檢

．今日起西藏各機場恢復多條航線，拉薩恢復上海、西寧航班

（中新網／北京青年報）