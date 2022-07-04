臘腸｜加瘦臘腸較健康？　營養師提醒：調味料含量或較高　仍屬高鈉高糖高脂【附食臘腸及烹調建議】 (09:17)

臘腸煲仔飯是不少人冬天愛吃的美食，臘腸脂肪較高，改用加瘦臘腸會否較健康？澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）表示，加瘦臘腸每100克含約26-28克脂肪，脂肪含量雖然比一般臘腸低（一般臘腸含約35-40克脂肪），但部分加瘦臘腸調味料含量較高，仍然屬於高糖、高鈉、高脂肪的加工肉類，非健康食物。營養師提醒進食臘腸宜每周限制在兩次內，並解答有關進食臘腸的健康疑問。
問：食臘腸可致肥？建議食用上限？
答：經常進食臘腸容易致肥，亦會增加患心血管疾病及癌症的風險。建議食臘腸宜限制在一周兩次內，每次半條臘腸（約25克）。世界衛生組織轄下國際癌症研究機構（IARC）將加工肉類歸類為「令人類致癌」（1級），若每天食用50克加工肉類會增加患大腸癌的風險。
問：什麼人不宜食臘腸？
答：嬰兒不應食臘腸；小孩應盡量避免食；高血壓、糖尿病、高膽固醇或心臟病患者，應節制進食次數及分量。如有疑問應先諮詢醫生或註冊營養師。
問：如何烹調臘腸較健康？
答：可以滾水煮臘腸10分鐘以上，確保徹底煮熟同時煮出多餘油分。不少人會將臘腸放在白飯上蒸，但白飯會吸收臘腸的油脂，因此宜分開蒸熟。
問：臘腸宜配搭什麼食物？
答：臘腸高鈉，容易引致水腫，進食蔬果有助攝取鉀質；補充水分亦可幫助排走體內多餘的鈉質。臘腸中的硝酸鹽及亞硝酸鹽可被腸道細菌轉化為N-亞硝基化合物，可能令人致癌；而蔬菜中的維他命C、鈣質、葉綠素、多酚等天然成分，有助抑制N-亞硝基化合物或其他致癌物質的形成。
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