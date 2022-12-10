世界盃｜尼馬出局爆喊　克羅地亞球員兒子安慰獲尼馬擁抱 (15:32)

世界盃8強淘汰賽，巴西在加時後與克羅地亞1：1平手，最終互射12碼不敵對手出局，今屆無緣捧盃。30歲巴西前鋒尼馬在賽後失落爆喊，要由隊友安慰。Twitter一段影片可見，一名身穿克羅地亞球衣的「小球迷」跑到球場上，一度遭在場人員阻止，小球迷向尼馬揮手示意，尼馬邊哭邊上前與他握手、擁抱他一下，以及親一親對方的頭，場面溫暖。國際足協（FIFA）官方網站亦發布影片，標題註明「Ivan Perisic's son consoles Neymar（比列錫兒子安慰尼馬）」，比列錫為克羅地亞4號翼鋒球員。[觀看FIFA片段]