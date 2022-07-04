世界盃｜利華高域撲出12碼成克羅地亞功臣　一文睇利華高域今屆世盃3威水紀錄【多圖】 (16:12)

利華高域（Dominik Livakovic）

．年齡：27歲（1995年1月9日出生）

．司職：門將（1號球衣）

．隸屬克國球會薩格勒布戴拿模（Dinamo Zagreb）

．Instagram：www.instagram.com/dominiklivakovic40/

利華高域今屆世界盃威水紀錄：

．在兩場淘汰賽互射12碼中，共撲出4球，包括在16強賽對日本隊撲出3球，以及在8強賽對巴西隊撲出一球，成為世界盃史上單屆撲出最多12碼射球的第三名門將。其餘兩人是1990年阿根廷隊的哥高查（Sergio Goycochea），以及2018年克羅地亞隊的蘇巴錫（Danijel Subasic）。

．在對巴西隊賽事，全場120分鐘共有11次成功撲救，是今屆世界盃單場最多成功撲救的門將。

．在16強對日本隊和8強對巴西隊賽事，連續兩場獲選最佳球員。

（每日電訊報/goal.com/BBC）

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