世界盃｜利華高域撲出12碼成克羅地亞功臣　一文睇利華高域今屆世盃3威水紀錄【多圖】 (16:12)

卡塔爾世界盃8強賽，克羅地亞隊加時後與巴西隊打成1：1，終憑互射12碼4：2，擊敗大熱巴西隊晉級4強。克羅地亞隊連續兩場淘汰賽均憑互射12碼擊敗對手，撲出巴西隊射球的門將利華高域再成功臣。利華高域在賽後受訪表示：「我們被培養成戰士，我們毫不留力、全力以赴，這就是成功的秘訣。」明報電子平台組整理利華高域的資料，助讀者認識這名足球新星。
利華高域（Dominik Livakovic）
．年齡：27歲（1995年1月9日出生）
．司職：門將（1號球衣）
．隸屬克國球會薩格勒布戴拿模（Dinamo Zagreb）
．Instagram：www.instagram.com/dominiklivakovic40/
利華高域今屆世界盃威水紀錄：
．在兩場淘汰賽互射12碼中，共撲出4球，包括在16強賽對日本隊撲出3球，以及在8強賽對巴西隊撲出一球，成為世界盃史上單屆撲出最多12碼射球的第三名門將。其餘兩人是1990年阿根廷隊的哥高查（Sergio Goycochea），以及2018年克羅地亞隊的蘇巴錫（Danijel Subasic）。
．在對巴西隊賽事，全場120分鐘共有11次成功撲救，是今屆世界盃單場最多成功撲救的門將。
．在16強對日本隊和8強對巴西隊賽事，連續兩場獲選最佳球員。
（每日電訊報/goal.com/BBC）
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